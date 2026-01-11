Mario Simón, entrenador de Unionistas de Salamanca tras empatar con el Zamora CF: "Las mejores ocasiones fueron nuestras"

El entrenador del Unionistas de Salamanca, Mario Simón, realizó un análisis del encuentro y consideró que su equipo mereció mejor suerte ante el Zamora: "Pienso que ha sido un partido muy disputado y muy competido. En cuanto a las ocasiones de gol, conforme fuimos creciendo en el encuentro, tuvimos tres o cuatro situaciones para marcar bastante claras. Dentro de un partido igualado, las oportunidades más claras han sido para nuestro equipo. Nuestro rival tuvo alguna clara como la del larguero"

El preparador local reconoció que su equipo ganó con los cambos realizados: "Sí, pero no sabemos si por el nivel o por la estructura. Hemos ganado con la figura de Luis por delante, que estaba más cerca de Kike Márquez. Nos costaba mucho llegar un poco en el centro del campo en las segundas jugadas”, finalizó.