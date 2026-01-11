Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Cano tras empatar ante UnionistasDerrota sin opciones del Caja Rural CB ZamoraZamora en Buenos AiresEl Museo Reina Sofía adquiere tres obras de esta pintora toresana
instagramlinkedin

Fútbol | Primera RFEF

Mario Simón, entrenador de Unionistas de Salamanca tras empatar con el Zamora CF: "Las mejores ocasiones fueron nuestras"

"Pienso que ha sido un partido muy disputado y muy competido", aseguró

Mario Simón

Mario Simón / Unionistas

A11

El entrenador del Unionistas de Salamanca, Mario Simón, realizó un análisis del encuentro y consideró que su equipo mereció mejor suerte ante el Zamora: "Pienso que ha sido un partido muy disputado y muy competido. En cuanto a las ocasiones de gol, conforme fuimos creciendo en el encuentro, tuvimos tres o cuatro situaciones para marcar bastante claras. Dentro de un partido igualado, las oportunidades más claras han sido para nuestro equipo. Nuestro rival tuvo alguna clara como la del larguero"

El preparador local reconoció que su equipo ganó con los cambos realizados: "Sí, pero no sabemos si por el nivel o por la estructura. Hemos ganado con la figura de Luis por delante, que estaba más cerca de Kike Márquez. Nos costaba mucho llegar un poco en el centro del campo en las segundas jugadas”, finalizó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents