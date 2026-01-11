Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Hemos ganado, pero este partido tiene que servir como aviso"

El BM Caja Rural Zamora regresó de las vacaciones con victoria, pero Félix Mojón no acabó completamente satisfecho con el partido de los suyos ante Clinisord Maravillas. El equipo ganó, pero no convenció. De ahí que, con discurso firme, insistiera que la dificultad de la vuelta sirva al grupo "como aviso" de lo que va a encontrarse en la segunda vuelta.

Falta de actitud

El líder se impuso en su vuelta al Ángel Nieto por 30-25, pero no fue un partido brillante y Mojón no tuvo problemas en reconocerlo y señalar el problema. "Hemos cometido algún error a nivel actitudinal. Sabemos que las vueltas de vacaciones son difíciles y que igualan los partidos, pero hay situaciones que no deben suceder", apuntaba tras el choque.

Flojos en defensa

Siempre exigente, el técnico explicó su crítica: "Defensivamente nos ha faltado punch, especialmente en los primeros minutos. Nos ha faltado energía, estar más despiertos y concentrados. Sabíamos jugadas que podían hacernos, lo habíamos visto y preparado, pero anotaron igual".

"Que nos hagan daño en algo que tenemos estudiado, duele", subrayó Mojón, apuntillando: "al menos, que el rival tenga que sorprendernos". El gallego, enfadado también por ver como cada balón dividido caía del lado visitante, evidenciaba así un síntoma claro -según él- de falta de tensión competitiva.

Un poco más de lanzamiento exterior

Por otra parte, en la parcela ofensiva, Mojón destacó que "el equipo empezó bien, siguiendo las pautas trabajadas", pero pronto se desvió del plan. “Vimos que lo fácil funcionaba y apostamos por lo difícil”, lamentó, destacando que se jugó "de parado" en muchas ocasiones adoleciendo de lanzamiento exterior y sin poder recibir en carrera para ejecutar esos tiros.

“Necesitábamos lanzamiento exterior y apenas lo hemos hecho”, comentó, admitiendo que la falta de Oier fue importante para notar esa carencia y señalando que Felipe arrancó el partido con buen tono en ese sentido. Un inicio del brasileño que no tuvo relevo con Pau, al que "le costó mucho" efectuar esos lanzamientos.

Competencia interna

Por otra parte, Mojón comentó sobre la puesta en escena del BM Caja Rural Zamora que su siete inicial corresponde a lo visto en la vuelta a los entrenamientos. "Felipe, Marco o Jorge han trabajado muy bien y habían acumulado más sesiones que sus compañeros", indicó, asegurando que "si bien muchos otros habían entrenado bien", la idea es la de primera el rendimiento y potenciar "la competencia interna", clave para el crecimiento del grupo.

Pruebas de cara al futuro

Ese planteamiento dio lugar durante el partido a diferentes sietes y combinaciones novedosas en el líder, algo de lo que sí acabó satisfecho Félix Mojón. "Nos centramos en buscar asociaciones porque cada jugador aporta algo distinto. Queremos tener un abanico amplio de opciones y hoy, por ejemplo, en la zona central defensiva hemos probado con dos parejas distintas", explicó, señalando que seguirá rotando parejas buscando las combinaciones más sólidas y alternativas de cara al futuro.

Un aviso para seguir trabajando

Precisamente, pensando en lo que viene por delante, Félix Mojón deseó que el gris desempeño de los suyos ante Clinisord Maravillas y los tropiezos de varios rivales directos en esta última jornada "puedan servir como aviso" de lo que está por venir.

"Nosotros tenemos que ir a lo nuestro, centrarnos en nosotros mismos, pero tanto el partido de hoy como los resultados de la jornada tienen que servirnos como aviso de que cualquier rival te puede hacer daño, especialmente fuera de casa", señaló, admitiendo que el líder se encuentra ahora mismo "demasiado cómodo en casa" y eso da lugar a partidos como el visto en el regreso a pista en este 2026.