Baloncesto Fuenlabrada - Caja Rural CB Zamora: El equipo zamorano quiere llegar con una sonrisa al parón liguero en Primera FEB

El Caja Rural CB Zamora afronta este domingo (18.30 horas) una de esas citas que dicen más de un equipo que cualquier clasificación. Visita al Baloncesto Fuenlabrada, un equipo con historia, cuya cancha ha sido testigo de numerosos éxitos y encuentros de altísimo nivel. Un viaje que la expedición zamorana afronta con la intención de ganar, pero por encima de todo, mentalizada de dar el máximo esfuerzo en pista para irse con satisfacción al parón liguero de las próximas semanas.

Ecuador de la Primera FEB

La Primera FEB alcanza su ecuador este fin de semana y el Caja Rural CB Zamora llega a ese punto con los deberes hechos al haber acumulado ya siete victorias. Sin embargo, los azulones son ambiciosos -como debe ser en esta liga- y quieren un octavo éxito ante un rival de gran pedigrí.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

Un rival de altura y una semana completa

Baloncesto Fuenlabrada es un dversario que pondrá a prueba el rendimiento del equipo en condiciones competitivas regulares, ya que por primera vez en mucho tiempo el equipo de Saulo Hernández ha tenido una semana para preparar el choque y solo cuenta con una baja, la de Bine Prepelic.

Un partido test

Esa idea de ver este partido como un test la esbozó Saulo Hernández en los días previos al choque. El técnico ha visto trabajar a los suyos sin sobresaltos de lunes a domingo y, ahora, está deseoso de comprobar los resultados.

Semana positiva y necesaria

"Espero mucho de mis jugadores", destacó antes del duelo, reconociendo que ha sido una semana positiva y muy necesaria para los suyos, ya que otorga más posibilidades al Caja Rural CB Zamora de superar a Baloncesto Fuenlabrada, equipo "irregular, pero que acumula talento y experiencia al nivel de pocos equipos en esta liga".

Una clasificación engañosa

Ciertamente, y como apuntaba Jacob Round días atrás, "la tabla no refleja en absoluto la calidad que tiene Baloncesto Fuenlabrada". La 13ª posición de los madrileños dista mucho de sus pretensiones y de la configuración de un plantel cargado de grandes figuras.

Un plantel con talento contrastado

Hasta cuatro jugadores titulares en el Real Betis que logró el ascenso el pasado curso forman parte de su roster. Un equipo al que tanto Round como Saulo Hernández admitieron que no se puede ganar "tirando de veteranía o experiencia".

La clave: marcar el ritmo

Así pues, el plan del Caja Rural CB Zamora para asaltar el pabellón Fernando Martín no es otro que marcar las pautas de juego durante el máximo tiempo posible a lo largo de los 40 minutos de partido.

El choque de estilos será evidente y, en ese envite, no es ningún secreto que al plantel de Saulo Hernández le interesa un ritmo rápido, un partido a muchas acciones.

Defensa e intensidad atrás

El técnico zamorano, además, sabe que para tener éxito necesitará igualmente defender su aro con intensidad y máxima concentración.

"Anotamos muchos puntos, pero también encajamos muchos más de los que me gustaría", destacó antes del duelo Hernández, en el que espera observar una mejora en este aspecto por parte de sus jugadores.

Reducir pérdidas

Además, como no, reducir las pérdidas de balón será fundamental. Cada balón que se extravíe puede ser una nueva oportunidad de anotar para un Baloncesto Fuenlabrada dispuesto a enderezar su rumbo liguero bajo la dirección de su nuevo técnico. Y eso es algo que el equipo zamorano no se puede permitir.

Objetivo: triunfo y orgullo

Con ello en mente, el Caja Rural CB Zamora intentará firmar un triunfo otrora impensable; aunque, su principal objetivo será salir satisfecho del choque para cerrar la primera vuelta con el orgullo de haber dado el máximo posible en pista.