El Benavente se queda sin gasolina en el minuto 80

El CD Benavente no pudo arrancar 2026 incrementando su casillero al caer en su visita al Luis Minguela por un claro 3-0 ante un Victoria que fue capaz de desequilibrar el encuentro a su favor en los minutos finales.

La primera mitad estuvo marcada por la igualdad y la falta de ocasiones claras. Ambos equipos se mostraron sólidos en tareas defensivas y apenas concedieron espacios, lo que dio lugar a un juego espeso y muy disputado en el centro del campo. Ni Benavente ni Victoria lograron generar peligro real sobre las porterías, cerrándose los primeros 45 minutos con un empate sin goles que reflejaba fielmente lo visto sobre el césped.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro ganó algo más de ritmo. El Benavente dio un paso al frente y consiguió enlazar algunas llegadas interesantes, principalmente por medio de Javi y Yeray, que intentaron desbordar y generar peligro por las bandas. Vicky también probó fortuna con algún disparo lejano, aunque sin encontrar portería. El Victoria, por su parte, tuvo más dificultades para imponer su juego habitual, bien presionado por un Benavente ordenado y solidario en defensa.

Cuando todo parecía encaminarse hacia un final ajustado, el partido se decidió en los últimos minutos. La acción clave llegó tras un robo de balón muy protestado por los jugadores del Benavente, que reclamaron falta. El Victoria aprovechó la situación para lanzar un rápido contragolpe, culminado con un centro de Hugo que Pelocho, recién incorporado al terreno de juego, controló con el pecho antes de conectar un potente zurdazo que superó al guardameta local.

El golpe fue duro para el Benavente y apenas dos minutos después llegó el segundo tanto visitante, de nuevo en una transición veloz. Hugo filtró el pase para Pelocho, que con gran visión asistió a Álvaro, quien se plantó solo ante el portero y definió con frialdad para ampliar la ventaja. Ya en el tiempo de descuento, Julio puso la puntilla con una jugada individual, finalizada con un disparo fuerte que el portero llegó a tocar, pero que terminó introduciéndose lentamente en el fondo de la red.

Con este resultado, el Victoria recorta puntos al Benavente en la clasificación y se sitúa a tan solo uno de su rival de hoy.

Empate del Noname ante el antiguo líder

Por su parte, el Noname arrancó 2026 logrando puntuar en uno de los feudos más complicados de su liga, el que defiende un Ciudad Rodrigo que perdió el liderato pese a evitar la derrota en el minuto 85 con un tanto de Albert. Gol que igualó el logrado por Noel al inicio de un partido con los zamoranos como protagonistas.