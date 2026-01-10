El Zamora CF "B" vuelve de las vacaciones con victoria

El Zamora CF "B" regresó de vacaciones con un trabajado triunfo sobre el Béjar Industrial, equipo al que doblegó en la segunda mitad con un gol de Alejandro.

Inicio positivo ante un rival difícil

Los zamoranos, que volvían a escena ante un complicado rival, arrancaron el encuentro bien plantados sobre el terreno de juego y generando problemas al equipo charro.

Gavilán abre el marcador

Así, fruto de la mayor intensidad local, llegó el primer gol del partido anotado por Gavilán en el minuto 23 de juego.

Reacción inmediata

El gol no puso calma al envite, todo lo contrario, Béjar Industrial reaccionó de inmediato y tuvo la suerte de equilibrar el duelo cuatro minutos después por medio de Cornejo. Un tanto, el 1-1, que deshacía el buen trabajo rojiblanco de los primeros minutos y llevaba el duelo en tablas al descanso.

El filial, valiente

Con todo por decidir arrancó la segunda mitad, siendo el Zamora CF "B" quien mostró más ganas de ser protagonista. Los locales, con la entrada de Papa Matar, trataron de dar un paso adelante y su valentía tuvo como recompensa el definitivo 2-1 firmado por Alejandro en el minuto 72.

Un final bien trabajado

La renta, aunque escasa, fue decisiva, pues el equipo de Kike Ramos se defendió bien en los minutos finales. Un tramo decisivo en el que los cambios aportaron lo suficiente como para asegurar los tres puntos.