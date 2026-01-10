Fútbol / Regional de Aficionados
El Zamora CF "B" vuelve de las vacaciones con victoria
Un tanto de Alejandro en el minuto 72 desequilibró el envite ante el Béjar Industrial tras una primera parte que acabó 1-1
J. B.
El Zamora CF "B" regresó de vacaciones con un trabajado triunfo sobre el Béjar Industrial, equipo al que doblegó en la segunda mitad con un gol de Alejandro.
Inicio positivo ante un rival difícil
Los zamoranos, que volvían a escena ante un complicado rival, arrancaron el encuentro bien plantados sobre el terreno de juego y generando problemas al equipo charro.
Gavilán abre el marcador
Así, fruto de la mayor intensidad local, llegó el primer gol del partido anotado por Gavilán en el minuto 23 de juego.
Reacción inmediata
El gol no puso calma al envite, todo lo contrario, Béjar Industrial reaccionó de inmediato y tuvo la suerte de equilibrar el duelo cuatro minutos después por medio de Cornejo. Un tanto, el 1-1, que deshacía el buen trabajo rojiblanco de los primeros minutos y llevaba el duelo en tablas al descanso.
El filial, valiente
Con todo por decidir arrancó la segunda mitad, siendo el Zamora CF "B" quien mostró más ganas de ser protagonista. Los locales, con la entrada de Papa Matar, trataron de dar un paso adelante y su valentía tuvo como recompensa el definitivo 2-1 firmado por Alejandro en el minuto 72.
Un final bien trabajado
La renta, aunque escasa, fue decisiva, pues el equipo de Kike Ramos se defendió bien en los minutos finales. Un tramo decisivo en el que los cambios aportaron lo suficiente como para asegurar los tres puntos.
