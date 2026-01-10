Fútbol | Regional
El Zamora B, CD Benavente, Noname y Moraleja CF estrenan 2026
El Zamora B abre la jornada en casa frente al Béjar Industrial
Benavente, Moraleja y Noname tienen sus primeras citas de 2026 en jornada dominical
La Regional de Aficionados regresa en este 2026 y lo hace con una primera jornada importante para los cuatro equipos de la provincia, cada uno con sus propios objetivos.
El primero en abrir fuego es el Zamora B, el único que tiene su compromiso hoy sábado. A las cuatro de la tarde, los rojiblancos reciben al Béjar Industrial, plantel que ahora mismo se sitúa en la zona media pero que, en caso de derrota zamorana, puede dar alcance a los de Kike Ramos, que en estos momentos son sextos con 21 puntos en su casillero. Tras tres derrotas seguidas, el filial quiere arrancar el año con triunfo.
Ya mañana domingo será el turno del resto de equipos. El CD Benavente visita a un Victoria que ahora mismo está en racha. Los de Santi Redondo confían en haber superado su mal momento y volver a mostrar sobre el terreno de juego su mejor versión.
Mientras, el Noname estrena técnico y lo hace en un escenario muy complicado. Los capitalinos visitan al líder, el Ciudad Rodrigo con el reto de empezar a despegar en la clasificación. También necesita los tres puntos para respirar el Moraleja CF que visita a La Cistérniga C.F.
Fútbol femenino
También tiene hoy sábado su partido la Bovedana, que juega en casa (16.00 horas) ante Ponferrada en Tercera RFEF. Bajando un escalón, en la Liga Gonalpi, el Amigos del Duero tiene su compromiso mañana por la tarde en territorio del Burgos C
- Dos pueblos zamoranos, pioneros en Castilla y León en la entrega de fincas de concentraciones 'privadas
- Resistencia en Zamora a los estatutos que permiten desfilar a las mujeres en la procesión de La Mañana
- ¡Penosa!
- Propietarios privados de Zamora tendrán ayudas para rehabilitar viviendas y ponerlas en alquiler
- Una oleada de robos con fuerza en el centro de Benavente alarma al comercio
- El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
- El tardeo se consolida como motor de consumo en Zamora
- El joven de Carbajales, condenado a un año cárcel por daños en trasteros en Zamora capital