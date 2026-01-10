El River Zamora se gusta y golea al Laviana

El River Zamora comenzó el año por todo alto: con una abultada (e irrenunciable) victoria ante el Deportivo Laviana, rival de la zona baja que fue arrollado por los capitalinos. El encuentro no tardó en ponerse de cara. Fue en el minuto 3 cuando Salvador adelantaba a los suyos, y después Samuel, Borjas y Adrián se sumaban al festival anotador para llegar al descanso con un prometedor 4-0. Lejos de conformarse, los de River salieron a la segunda parte con la misma energía y Nicolás ponía la "manita" en el marcador del Camba.

Enfrente, el rival tiraba de orgullo para anotar, pero el River volvía a apretar para cerrar el partido y no dar opción a la duda. Con esta victoria, el River abre más brecha con los equipos de la zona baja y se coloca decimoprimero para afrontar el siguiente partido: derbi en Benavente.

Segunda femenina

Peor suerte tuvo el equipo femenino del River, que tenía un complicado encuentro ante el segundo clasificado en el grupo 1 de Segunda División. El Gaitero Rodiles FSF se quedó con el triunfo por un marcador de 5-1 aunque fueron las zamoranas las que abrieron el marcador con un tanto de Blanca. Segundos después vino la respuesta de las locales que remontaron para acabar goleando al equipo de la capital del Duero.