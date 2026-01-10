Recoletas Zamora mide fuerzas con Real Canoe

El Recoletas Zamora regresa esta tarde (17.00 horas) a su casa, el pabellón Ángel Nieto, para disputar el último encuentro de la primera mitad de temporada en la Liga Challenge; partido que, a su vez, será el primero del conjunto zamorano como local en este 2026.

Un partido de gran interés

La contienda promete ser intensa e importante para los dos conjuntos sobre la pista zamorana, pues mide las fuerzas del bloque naranja con las de un Real Canoe que acude con "necesidades" a la capital del Duero.

Eva Carregosa. / Jose Luis Fernández

Alargar las buenas sensaciones

Tras un merecido descanso invernal, Recoletas Zamora regresó con fuerza al pulso semanal de la temporada. Lo hizo firmando una victoria en una difícil pista como es la de Melilla La Salle, éxito al que pretende dar ahora continuidad ante su público para alcanzar el ecuador del curso con las mejores sensaciones posibles.

Un rival con necesidades

Para ello intentará superar a un Real Canoe atenazado por la clasificación. Una situación que, bajo el prima de las jugadoras naranjas, convierte a las madrileñas en un peligro.

A pesar de la 13ª posición que ocupa, Real Canoe es un equipo con buenas jugadoras que tiene claro qué quiere hacer en pista.

Un adversario "rocoso" pese a que acuda tras caer de 20 puntos ante el "todopoderoso" Azulmarino Mallorca. Y es que, las madrileñas plantaron cara a Unicaja Mijas o Bosonit Unibasket, además de ganar a Cajasol Baloncesto Sevilla antes de terminar 2025.

Clara Rodríguez lidera a las madrileñas

Con mejor defensa que ataque, donde sus números evidencian un déficit, las madrileñas tienen en sus filas jugadoras como Clara Rodríguez, clara líder de un grupo con talentos como De Sousa, Esnal o María Torres.

Concentración, ritmo y rebote

Un bloque peligroso que exigirá a Recoletas Zamora máxima concentración y dominio del envite. Aspectos que, junto al rebote, las zamoranas tratarán de dominar una vez más a través del colectivo y la suma de virtudes.