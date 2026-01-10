El Recoletas Zamora llega al ecuador de la Liga con una gran remontada ante Real Canoe

El Recoletas Zamora cerró la primera vuelta del campeonato con una agónica victoria ante un Real Canoe muy luchador que puso en aprietos a las zamoranas, sobre todo en la primera parte en la que sorprendieron a las naranjas. Tras un tercer tiempo muy flojo en el apartado ofensivo, el equipo de Raúl Pérez se la jugó en el último tramo y salió cara. Una reacción en equipo permitió un triunfo agónico que no se decidió hasta el último segundo.

Arrancó el encuentro y Ana Pérez fue la encargada de abrir el marcador, aunque a la jugada siguiente Canoe ponía la igualada. Un triple de Davinia y dos libres de Filor pusieron las primeras rentas naranjas en el Ángel Nieto pero las visitantes encontraron el camino para colocar el empate a 9 cuando se llegaba al ecuador del primer parcial. No contento con lo que veía sobre la cancha, Raúl Pérez movía el banquillo en busca de soluciones mientras Canoe conseguía dar con la tecla para dar la vuelta al marcador. Las diferencias eran cortas, pero el Recoletas seguía sin mostrar su mejor cara y viéndose 5 abajo (9-14, min. 7) el técnico local se veía obligado a parar el partido para espolear a las suyas. La premisa no surtió el efecto deseado y el juego de las naranjas seguía estado lejos de lo que se esperaba, tanto en ataque como en defensa donde el bagaje estaba siendo muy mejorable hasta el momento.

Ocho abajo (13-21) y con necesidad de dar un paso al frente comenzó el segundo parcial. Dos puntos más de Pouye redujeron distancias, pero Canoe no aflojaba y obligaba a las locales a dar un paso más. El intercambio de golpes era constante en ambos lados de la pista, y el Zamarat no conseguía aplacar a unas visitantes que estaban leyendo mejor el partido e imponían su ritmo, aprovechando las concesiones de unas locales que trataban de reaccionar a contragolpes pero que seguían sin encontrarse cómodas dejando muchos “debes” para el segundo tiempo (31-36).

Recoletas Zamora - Canoe / Alba Prieto

Segundo tiempo

La mejoría en el juego local se vio desde la reanudación, aunque no pudo alargarse en el tiempo. El Recoletas, con una tempranera canasta de Carregosa unida a una defensa mucho más sólida, mostró intenciones y, por momentos, se pareció al equipo que el entrenador demandaba. La plantilla salió de vestuarios dispuesta a sorprender a Canoe que tardó unos minutos en meterse nuevo en el partido, pero cuando lo hizo volvió a poner en aprietos a las anfitrionas (37-43, min. 25) que no conseguían acumular minutos de calidad.Con Raúl Pérez desesperado desde el banquillo y repartiendo minutos entre sus diez jugadoras, el choque entró en una fase mucho más intensa. Al Recoletas no le salía nada, como demuestra el haber logrado solo 9 puntos en este tercer parcial, y las visitantes lo aprovechaban para llegar al último tramo 10 arriba (40-50).

La necesidad de mejoría era evidente. Un parcial de 4-0 dio esperanzas a las locales pero Canoe no estaba dispuesto a perder lo que había trabajado durante los treinta minutos anteriores o, al menos, no quería ponerselo tan fácil. Las madrileñas tomaron la iniciativa tratando de mantener la ventaja suficiente para no ver peligrar el triunfo pero el Recoletas pretendía morir matando o, como mínimo, vender cara su derrota.

Un triple de Ana Pérez devolvía las esperanzas a falta de 5 minutos (53-55) y poco después se llegó al 58 iguales y todo volvía a empezar. Tres minutos, un minipartido, para fraguar la primera victoria del año en casa. Otra vez Ana Pérez era la encargada de acercar la remontada y Pouye se unía para colocar el esperanzador 62-58 a falta de minuto y medio. Las visitantes se acercaron a dos haciendo pensar en la posible prórroga. Restaban segundos y la defensa era la clave pero anotó Canoe. Con un 1,9 segundos por delante todo invitaba a la prórroga pero Pouyé se la jugó y anotó para poner el 64-62 final.