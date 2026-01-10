Pepelu salva un punto para el Valencia de penalti en el minuto 87

Pepelu salvó desde los once metros un punto para el Valencia en el 87 este sábado en Mestalla ante el Elche, que se adelantó con un zurdazo de Diang en el minuto 75 en un partido que dominó el equipo local con muchas ocasiones, pero le faltó acierto y calidad ante un rival que no tuvo su mejor día.

El punto no sirve al Valencia para salir de la zona roja, pero fue el reconocimiento a un partido que no mereció perder, aún así fue despedido con pitos y una pañolada.

Los valencianistas dormirán por segunda jornada consecutiva en el antepenúltimo lugar de la clasificación con 17 puntos, a uno de la salvación que marca el Mallorca, que todavía no ha disputado su partido.

La situación clasificatoria apretaba cada vez más y el Valencia necesitaba una victoria para salir del descenso. Para luchar por ello, salió sin su reciente fichaje Sadiq Umar y devolvió la titularidad a los extremos Luis Rioja y Diego López, todo entre los silbidos de su afición, que desde la llegada del autobús mostró su descontento.

El Valencia salió con un plan claro: incomodar al Elche desde la presión y, si recuperaba el balón salir al contraataque. Los valencianistas presionaban alto para recuperar cerca de la portería que en esta ocasión ocupaba Dituro y así ganar metros.

No le salió mal. En los primeros quince minutos ya había creado dos ocasiones claras de peligro, pero Luis Rioja las desperdició. El equipo de Carlos Corberán logró tener la posesión frente a un rival que la acapara toda, aunque no estaba acertado y entre error y error, el Valencia perdió a Thierry por lesión. Mientras, el Elche no tenía prisa ni en sacar de puerta ni en atacar.

El Valencia lo intentaba hasta con un Copete que salía de la zaga para incorporarse al ataque y puso un centro para Diego López, pero su cabezazo se marchó fuera. También se marchó fuera, por poco, una falta lateral de Pepelu que peinó Foulquier, que había sustituido al lesionado Thyerry. Los locales dominaban y no paraban de atacar, pero en los últimos metros perdonaban.

Al Elche le costaba avanzar y comenzaba a preocuparse con un Dituro dudoso que fallaba pases. Pero al Valencia se le agolpaban los problemas. En una de las pocas llegadas de los ilicitanos, Dimitrievski se hizo daño, y, aunque sus compañeros llegaron a pedir su cambio, se mantuvo en el partido.

El Valencia no paraba de poner centros al área y de crear ocasiones. Alguna la paró Dituro y alguna otra la rechazó la defensa, pero en su mayoría eran errores propios de los locales como la que tuvo Almeida que, completamente solo, mandó un rechace de Dituro a la grada. El partido se fue al descanso sin que el Elche hubiera chutado a puerta.

Tras el paso por vestuarios, Pepelu lo intentó desde lejos nada más tuvo el balón, pero su chut se fue por poco. El Elche también sufrió una lesión, la de Bigas, que salió en camilla después de una acción con Lucas Beltrán en la que el Valencia pidió falta cuando el argentino salió a la contra.

En la segunda parte los valencianistas tuvieron menos balón, pero seguían creando más peligro que su rival. Pasado el minuto 60, llegó el momento de los cambios. Eder Sarabia dio entrada a Adam, Affengruber y Diang y Corberán dio el relevo a Danjuma y Sadiq, que fue ovacionado por Mestalla en su regreso.

Solo un minuto después de entrar al campo, Diang marcó la diferencia con un zurdazo desde fuera del área para poner el 0-1 en el 75. Con el gol, algunos aficionados comenzaron a abandonar Mestalla y el resto inició una pañolada que se cortó rápido. Pese a ello, el Valencia siguió intentándolo y se encontró con un penalti por mano del goleador Diang en el minuto 87 que Pepelu no desaprovechó.

Durante los siete minutos de añadido, el equipo de Carlos Corberán lo intentó de todas las maneras posibles con Sadiq, Ramazani y Foulquier, pero no pudo lograr una victoria que le habría sacado de los puestos de descenso.