Dolorosa derrota del Atlético Benavente en Alba de Tormes

El Caja Rural Atlético Benavente no pudo llevarse los tres puntos en su visita al pabellón de Alba de Tormes. El conjunto blanzquiazul inició la contienda con muy buenas sensaciones, pero con el paso de los minutos su rival fue creciendo sobre el parqué y acabó llevándose la victoria ante su afición.

El encuentro no pudo comenzar mejor para el Caja Rural Atlético Benavente en el pabellón de Alba de Tormes. El equipo de Macías tomó ventaja antes de que el luminoso alcanzara los diez primeros minutos. Las sensaciones iniciales de los benaventanos fueron inmejorables y Sergio Simón adelantó a los suyos con el primer tanto del choque. El partido entró entonces en un ritmo trepidante, con llegadas ofensivas para ambos conjuntos. El Piensos Durán Albense logró el empate en el minuto 17 gracias a un gol de Jorge Blázquez.

Los salmantinos buscaron ponerse por delante en el electrónico, pero el conjunto visitante se mostró sólido en defensa, apoyado en varias intervenciones de mérito de su guardameta. Con mucha intensidad y ganas de desnivelar el marcador, el At. Benvaente insistió en busca de un segundo gol, pero el buen hacer defensivo local permitió llegar al descanso con igualdad en el marcador.

Todo seguía equilibrado en el pabellón de Alba de Tormes tras una primera mitad muy disputada, en la que ambos equipos buscaron algo más, pero se vieron frenados por las buenas actuaciones de los porteros. No obstante, justo antes del descanso, Jorge Blázquez volvió a aparecer para firmar el 2-1 y permitir que el conjunto local se marchara a vestuarios con mejores sensaciones. El Caja Rural Atlético Benavente, más incisivo en el tramo inicial, fue perdiendo efectividad con el paso de los minutos.

Ya en la segunda parte, el Piensos Durán Albense subió una marcha más, arropado por su público, con un juego más agresivo y, sobre todo, con mayor acierto de cara a portería. El cuadro visitante se vio superado por el empuje ofensivo local, que amplió distancias con el 3-1. Álvaro Morales, en el 39.

Al Caja Rural Atlético Benavente no le quedó otra que remar a contracorriente en busca de goles que le devolvieran opciones. Los benavetanos intensificaron su juego ofensivo, pero en la segunda mitad se mostraron faltos de claridad y con la pólvora mojada.