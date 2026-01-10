La Copa Zamora de Galgos tiene nueva reina: Bruja de Pérez Valentín se hace con el título tras superar a Atenea de Castrogonzalo

La Copa Zamora de Galgos tiene nueva reina. Bruja de Pérez Valentín, del club Diamante, se alzó campeona de esta edición tras superar a Atenea de Castrogonzalo del club Santa Cristina, en una última jornada que tuvo como escenario Moraleja del Vino, donde tanto el Ayuntamiento como los aficionados se volcaron para que todo saliera a la perfección.

Bruja y Atenea, finalistas / Copa Zamora

La jornada arrancó a primera hora en la sala Justa Freire, donde se recibieron a las finalistas que se sometieron a los respectivos reconocimientos médicos. Tras recibir el visto bueno de los veterinarios, se realizó el sorteo de pañuelos y comenzó la gran final, todo envuelto en un gran ambiente y con mucha ilusión.

Comienza la jornada

Ya en el campo, las dos magníficas hembras, Bruja y Atenea, se prepararon para la primera carrera de la jornada. No tardó en aparecer la primera liebre y con in tiempo de 1,07, Bruja lograba el primer punto tras la deliberación de los jueces. Con tres pañuelos, el veredicto era claro: tocaba descanso y recuperación de las galgas.

Con las fuerzas de nuevo en lo más alto, se procedió a buscar el segundo punto. Con una brillante carrera y un crono de 1,44, Bruja de Pérez Valentín se hacía con el segundo punto y con el título de campeona.

Bruja de Pérez Valentín, una preciosa hembra de capa barcina nacida el 15 de mayo de 2023, entra así en la historia de la Copa Zamora tras una matinal rodeada de deportividad y donde Moraleja también se pudo postular como posible sede de futuras competiciones. Hija de Thalía de Melendre y Pasodoble de Giralda, Bruja es hermana de Calima de Pérez Valentín, semifinalista de la Copa Zamora 2023 y participante en el Campeonato de España en 2024, Marisma de Pérez Valentín, participante en el Campeonato de España de 2024 y de Malina de Pérez Valentín, actualmente en cuartos de final del Campeonato de España.

Bruja de Pérez Valentín, campeona de la Copa Zamora 2025 / Copa Zamora

Al término de la competición, todos se dirigieron de nuevo a la sala Justa Freire donde tuvo lugar la entrega de premios y una comida de convivencia.