El CD Villaralbo salva un punto "in extremis" ante el Mirandés "B"

El CD Villaralbo, que comenzó 2026 con una victoria a domicilio en campo del Colegio de Diocesanos, regresó a su estadio tras las Navidades para medir fuerzas con un CD Mirandés "B" con el que firmó tablas en "Los Barreros" en un duelo que encontró el definitivo 1-1 en una falta lanzada por Lolo en el minuto 100 de partido.

Fuerte inicio

Los azulones, conscientes de tener pendiente una deuda con su afición desde el pasado 2025, saltaron al terreno de juego dispuestos a llevar la batuta del choque frente a un bloque burgalés que también inició el duelo con fuerza, pero que no tardó en dar un paso atrás ante la fortaleza zamorana.

Sin muchas ocasiones

Pese a los intentos del equipo de Oji por trasladar al marcador su dominio sobre el césped, el partido transcurrió sin demasiadas ocasiones claras en la primera media hora de encuentro. El 0-0 espoleó en ese momento al CD Mirandés "B" que, a balón parado, tuvo oportunidad de replicar a los locales.

La defensa del CD Villaralbo corta un avance del CD Mirandés "B". / Alba Prieto

Mejores oportunidades y clave Lirisman

Con todo, el CD Villaralbo no dejó de llegar a marco rival, como en una incursión de Emma que la defensa visitante sacó bajo palos o un buen tiro de Pumareta que se fue fuera en la ocasión más clara de los azulones en el primer acto. Si bien, el filial del Mirandés tuvo la última palabra antes del descanso con un remate que sacó Lirisman con mucho acierto.

Espadas en alto

Con las espadas en todo lo alto, CD Villaralbo y CD Mirandés "B" reanudaron el choque en una segunda mitad cuyos primeros minutos transcurrieron sin que ninguna de las porterías sufrieran apuros. Así, el duelo alcanzó la hora de juego sin que el 0-0 pudiera ser alterado ni hubiera muchas opciones para ello.

El Mirandés "B" se pone por delante

El CD Villaralbo, sin desesperarse, trató de dar un paso adelante de cara a los treinta minutos decisivos. Sin embargo, al paso por el minuto 72, el CD Mirandés "B" consiguió en un contragolpe sacar un penalti por falta sobre Chans con el que poder ponerse por delante en el marcador. Ocasión que no desaprovechó Markel, poniendo el 0-1 que rompía el equilibrio en el marcador.

En busca de reacción

Tras el gol, Oji movió el banquillo en busca de una reacción inmediata. Los azulones trataron en los siguientes minutos de igualar la contienda, pero el primer paso para la remontada nunca acabó de producirse. De hecho, el CD Villaralbo apenas contó con opciones ante un CD Mirandés "B" que se defendió bien y supo manejar los tiempos del encuentro en su recta final.

Lolo aparece justo a tiempo

Sin embargo, el CD Villaralbo no cejó en su empeño por evitar a derrota y, tras una serie de jugadas a balón parado a su favor en el descuento, acabó encontrando el empate. Lo hizo en una falta que transformó Lolo de forma espectacular en el minuto 100. Un tanto que evitó el primer tropiezo azulón del año.