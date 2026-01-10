El CD Villaralbo busca los 20 puntos en Los Barreros

El CD Villaralbo regresa a casa, a Los Barreros, y lo hace con un encuentro complicado (16.00 horas) ante el Mirandés B, frente al que quiere alargar su racha positiva y avanzar hacia el reto de la permanencia, que es en lo único que piensan en la entidad azulona.

Ya recuperados de un inicio de campeonato por debajo de lo esperado en cuanto a resultados, el equipo recibe a una de las mejores plantillas del grupo que, como ellos, no arrancó de la mejor manera, pero ya mira a los puestos de privilegio desde la sexta posición. "Somos conscientes de que es un equipo que transita muy bien, tiene pie y es un filial que compite, con jugadores con experiencia en la categoría y que nos va a poner las cosas complicadas si queremos sacar algo positivo", indicó el entrenador. Oji tiene claras las dificultades, pero también resaltó la mentalidad positiva con la que afrontan este choque en el Villaralbo y todo pasa por volver a ganar en casa. "Llevamos varios partidos sin ganar en casa y creemos que le debemos una victoria a la afición", expuso Oji quien también opina que cerrar la primera vuelta con 20 puntos sería "muy importante".

En busca de 3 fichajes

Respecto a las bajas para este compromiso, tienen algunos hombres tocados que llegarán justos al encuentro mientras que continúan con la mirada puesta en el mercado de fichajes para poder cerrar la plantilla de forma definitiva. La intención es incorporar en breve a tres hombres: mediocentro, central y extremo, con los que subir el nivel colectivo y que les ayuden a lograr el reto de la salvación.