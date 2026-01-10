La Bovedana estrena 2026 con victoria ante el CD Ponferrada

La Bovedana regresó a la competición consiguiendo imponerse de forma clara al CD Ponferrada en un partido que las moradas siempre tuvieron bajo su control.

Acierto al final del primer acto

Si bien el equipo "morado" arrancó el partido con buen pie y se mostró superior a su rival, el 0-0 imperó durante muchos minutos en el marcador sin que pudiera alterarse. Parecía que ese sería el tanteo al descanso, pero en el último acercamiento del primer acto, Vicky acertó a rematar a la red berciana.

Trabajo tras el descanso

El 1-0 aportó tranquilidad a las zamoranas que, sin embargo, tuvieron que seguir esforzándose ante un CD Ponferrada que no tiró la toalla. Aun así, todo indicaba que la victoria no se podía escapar de manos de la Bovedana, que dio un paso más hacia los tres puntos con el 2-0 de Andrea Morales a diez minutos del final.

Final tranquilo y con un nuevo gol

Sin bajar la guardia, la Bovedana supo controlar el tramo final del envite para abrir 2026 de forma convincente con un triunfo sólido al que, además, consiguió añadir un gol más en el descuento siendo Sofía la autora del definitivo 3-0.