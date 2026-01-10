El Balonmano Caja Rural Zamora vuelve a escena ante La Salle Maravillas

El balonmano vuelve a escena esta tarde en el Ángel Nieto con la disputa, a partir de las 20.00 horas, del primer encuentro de 2026 del Balonmano Caja Rural Zamora. Una contienda en la que los pistacho, líderes de su grupo en Primera Nacional, inician la segunda vuelta de la liga regular frente a BM Maravillas La Salle.

Con ilusión y ganas tras las vacaciones

El conjunto de Félix Mojón regresa al Ángel Nieto y lo hace tras unas vacaciones que, como bien señalaba el técnico, pasan factura. Tanto por la desconexión de los jugadores con la competición como por la intensidad de los entrenamientos, en los que se aprovecha para ganar físico de cara la recta final del curso.

GALERÍA | Remontada de líder del Balonmano Caja Rural Zamora / Alba Prieto / Alba Prieto

"Volver a la rutina siempre cuesta", confirmaba el técnico gallego, que sin embargo ha visto al equipo "con ilusión y con ganas" de ser protagonista nuevamente sobre el 40x20. De seguir dando pasos, sin fallo, durante los próximos meses para certificar un nuevo intento de ascenso durante la próxima primavera

Una victoria más difícil de lo que parece

La intención, esta semana, como no puede ser de otra forma, es la de sumar dos puntos con los que mantener a raya a los rivales por título del Balonmano Caja Rural Zamora. Un objetivo, la victoria, que quizá sea más difícil de lo que pueda pensar la afición observando al clasificación de ambos contendientes. Y es que, aunque arranca la segunda vuelta, La Salle Maravillas vuelve a ser una incógnita para los "Guerreros de Viriato".

Sin referencias claras

"A diferencia de la primera vuelta, ahora tenemos referencias y sabemos contra quién jugamos", afirmaba Félix Mojón, para puntualizar a continuación: "hemos podido hacer sesión de vídeo, pero ahora cuentan con un nuevo entrenador y, seguramente, todo lo visto sea papel mojado". Una situación que permite a los zamoranos "conocer las armas del rival, sus jugadores", pero no definir el uso que hará de ellas el equipo madrileño en el Ángel Nieto.

Un rival con gusto por un ritmo bajo

Aun así, Mojón vaticinó que su rival buscará un partido a pocos goles ante un Balonmano Caja Rural Zamora que, con certeza, estará interesado en todo lo contrario. "Son un equipo que les gusta trabar el juego rival, que va a pocos goles. Ganaron a BM Safa por 22-24 y, en la anterior, acabaron con 23-26 en el marcador frente a BM Astillero", comentó el entrenador de los zamoranos, subrayando: "son un equipo que va a un ritmo de partido bajo".

El menos goleador y el menos goleado, frente a frente

La apuesta madrileña cobra lógica en la clasificación, siendo el equipo menos goleador de todo el Grupo B. Unas cifras en ataque de las que quiere sacar partido el líder, BM Caja Rural Zamora, que ostenta la mejor defensa del campeonato hasta la fecha. Y para ello, Mojón y sus hombres tienen claro el guion que debe seguir el encuentro.

El guion a desarrollar por los pistacho

"Nosotros queremos todo lo contrario a ellos. Intentaremos que el ritmo de juego sea alto, que haya muchas acciones y el rival tenga que desgastarse sin que consigan trabarnos tanto en ataque como en defensa", razonaba Félix Mojón, dando detalles de los cambios y circulación de balón de un La Salle Maravillas al que espera superar imponiendo el talentoso y amplio fondo de armario pistacho.

Como mejor noticia posible para ejecutar dicho plan, el Balonmano Caja Rural Zamora cuenta con todos sus hombres disponibles para la cita.