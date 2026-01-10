Atlético Benavente y River Zamora estrenan su 2026

Atlético Benavente y River Zamora dejarán atrás este sábado sus vacaciones navideñas y retomarán el pulso de la competición en Segunda División "B" abriendo 2026 con dos atractivos duelos que encaran con la firme intención de sumar los tres puntos en juego. Tantos que, además, serán los primeros en disputarse de la segunda vuelta de la liga regular.

El Atlético Benavente, a recuperar el paso

El Atlético Benavente, que despidió 2025 con derrota frente al líder Exlabesa Leis Pontevedra, quiere estrenar el nuevo año con buen pie; recuperando el paso que le llevó a firmar tres triunfos consecutivos antes de ese choque y buscando recortar distancias con los primeros clasificados.

Un viejo conocido y rival directo

Para ello, el equipo de Macías tendrá que imponerse esta tarde (a partir de las 18.00 horas) al Piensos Durán Albense FS. Un "viejo conocido" de los blanquiazules que encara este duelo tras una racha opuesta a la de los benaventanos.

Los salmantinos recuperaron el ánimo en la última jornada con una victoria que cortó una racha de tres derrotas consecutivas y aspiran a superar al Atlético Benavente para volver a asomarse a los puestos de privilegio. Una zona que observa a cuatro puntos de distancia de los benaventanos.

La contienda, pues, se presume compleja para el Atlético Benavente y también importante, ya que permitiría al bloque de Macías distanciar a un rival directo.

El River Zamora abre en casa 2026

Con características similares se presenta la vuelta a pista del River Zamora, que recibirá esta tarde (18.30 horas) en el Manuel Camba al Deportivo Laviana, un rival que lucha por la permanencia y al que aventaja en 12 puntos.

El equipo de García Poveda pudo despedir 2025 con buen sabor de boca, derrotando a SD Xove, y buscará que el parón navideño no frene esa inercia ganadora para seguir escalando posiciones en la clasificación. Un objetivo que, para su oponente asturiano, es obligación, ya que se encuentra en antepenúltima posición de la tabla.

Las jugadoras del River Zamora, camino de vestuarios. / Alba Prieto

Segunda División Femenina

La agenda del fútbol sala zamorano la completa el duelo de Segunda División Femenina que disputará el River Zamora hoy a partir de las 18.30 horas en casa de El Gaitero Rodiles FSF.