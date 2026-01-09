Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Laura, mujer transexual en ZamoraVíctimas mortales carreteras ZamoraNuevos fichajes Zamora CFCobertura móvil en Flores de Aliste
instagramlinkedin

Atletismo

Varios podios para el Vino de Toro en el Cross de Tordesillas

Esteban Ortega García, de Atletismo Benavente, también ganó en su franja de edad

Alejandro Carabias e Ignacion de la Cuesta en la carrera de reyes

Alejandro Carabias e Ignacion de la Cuesta en la carrera de reyes / cedida

P. F.

El Vino de Toro Caja Rural y el Atletismo Benavente comenzaron el año a la carrera. Ambos clubes acudieron a la XXV edición del Cross de Reyes Popular de Tordesillas, 7,7 kilómetros de recorrido sobre un terreno mixto entre caminos y zona de pinares. Por parte del Vino de Toro, Alejandro Carabias Herrero e Ignacio de la Cuesta Sánchez lograron un doblete en una emocionante carrera para subir al podio después de entrar en segundo y tercer lugar en la clasificación general, siendo, además oro y plata en su categoría. Juan José Buena logró una meritoria quinta posición en la general, después de haber mantenido una dura pugna con el grupo cabecero, y acabó primero en Master B; J. Ramón García ganó en Master F, mientras que Alejandro Hernández Tapia, J. Antonio Verdugo y J. Carlos García Losa, finalizaron la carrera con muy buenas sensaciones.

Mientras, Benavente Atletismo participó en esta edición en la prueba absoluta con Esteban Ortega García. Esteban lograba cruzar la línea de meta como primero en su categoría Master G. con un tiempo de: 35:56 En categorías inferiores Kevin Álvarez Mielgo lograría el 4º puesto sub 14 masculino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un local municipal de reunión para los vecinos: la petición de la asociación de este pueblo zamorano
  2. Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del Niño
  3. Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
  4. Sanabria y toda Zamora lloran por el fallecimiento de Manuel Antonio Santiago Sánchez
  5. El pueblecito de Zamora que pide cobertura de telefonía móvil 'para vivir con dignidad y evitar tragedias
  6. Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia
  7. Laura, mujer transexual de Zamora: "El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre"
  8. David Movilla, ex del Zamora CF, destituido como técnico del Marbella

¿Puede repetirse la catástrofe de Ribadelago 67 años después? Zamora es la provincia con más planes de emergencia de presas

¿Puede repetirse la catástrofe de Ribadelago 67 años después? Zamora es la provincia con más planes de emergencia de presas

El tardeo se consolida como motor de consumo en Zamora

El tardeo se consolida como motor de consumo en Zamora

El joven de Carbajales condenado a un año cárcel por daños en trasteros en Zamora capital

El joven de Carbajales condenado a un año cárcel por daños en trasteros en Zamora capital

Una oleada de robos con fuerza en el centro de Benavente alarma al comercio

Una oleada de robos con fuerza en el centro de Benavente alarma al comercio

Fermoselle reedita su propio Fuenteovejuna: Esta es la historia del nuevo "todos a una"

Fermoselle reedita su propio Fuenteovejuna: Esta es la historia del nuevo "todos a una"

67 años después, también te rezamos, señor, por aquellos hombres

67 años después, también te rezamos, señor, por aquellos hombres

El estado de ánimo de los docentes zamoranos sigue afectado pese a la reducción de denuncias al Defensor del Profesor

El estado de ánimo de los docentes zamoranos sigue afectado pese a la reducción de denuncias al Defensor del Profesor

Dos pueblos zamoranos, pioneros en Castilla y León en la entrega de fincas de concentraciones "privadas"

Dos pueblos zamoranos, pioneros en Castilla y León en la entrega de fincas de concentraciones "privadas"
Tracking Pixel Contents