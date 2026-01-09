Varios podios para el Vino de Toro en el Cross de Tordesillas

El Vino de Toro Caja Rural y el Atletismo Benavente comenzaron el año a la carrera. Ambos clubes acudieron a la XXV edición del Cross de Reyes Popular de Tordesillas, 7,7 kilómetros de recorrido sobre un terreno mixto entre caminos y zona de pinares. Por parte del Vino de Toro, Alejandro Carabias Herrero e Ignacio de la Cuesta Sánchez lograron un doblete en una emocionante carrera para subir al podio después de entrar en segundo y tercer lugar en la clasificación general, siendo, además oro y plata en su categoría. Juan José Buena logró una meritoria quinta posición en la general, después de haber mantenido una dura pugna con el grupo cabecero, y acabó primero en Master B; J. Ramón García ganó en Master F, mientras que Alejandro Hernández Tapia, J. Antonio Verdugo y J. Carlos García Losa, finalizaron la carrera con muy buenas sensaciones.

Mientras, Benavente Atletismo participó en esta edición en la prueba absoluta con Esteban Ortega García. Esteban lograba cruzar la línea de meta como primero en su categoría Master G. con un tiempo de: 35:56 En categorías inferiores Kevin Álvarez Mielgo lograría el 4º puesto sub 14 masculino.