Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "La presencia de tanta afición en el partido ante Unionistas de Salamanca es un aliciente más para nosotros"

Óscar Cano afronta el encuentro ante Unionistas de Salamanca de este fin de semana con optimismo y dispuesto a aparcar las sensaciones que dejó el choque ante el Arenas de Getxo del pasado domingo donde, a pesar de la victoria final (1-0), admitió que el Zamora CF tuvo sobre el terreno de juego “los peores minutos” desde que él llegó al banquillo. “Vamos a quedarnos con la media de lo que ha sido capaz de hacer este equipo, con que el resultado al final se sacó y con que en la segunda parte hubo un único sobresalto una jugada mal defendida por nosotros. Y sí, hay parte de la semana que se destina a comentar y a llevar al campo de entrenamiento aquello que nos preocupa y que son cosas que debemos mejorar. Pero rápidamente, a mitad de semana, ya hay que pensar en el rival”, que viene de recibir “una manita” del Barakaldo.

Más allá de esta pasada jornada, Cano recordó la gran afición que tienen los charros que son vitales en sus encuentros, pero también puso en valor que es “un equipo muy bien construido, que hace muchas cosas muy bien, y tiene grandes centrocampistas para la categoría, extremos que tienen mano a mano y que nos van a poner las cosas muy difíciles, además de contar atacantes de gran prestigio, alguno de ellos está sonando incluso para salir a una categoría superior y que nos va a exigir que tengamos que dar nuestra mejor versión”.

Cambios en el once

Con esta realidad asumida a Óscar Cano le va a tocar pensar en una variante entre sus protagonistas y es que la baja de Luismi Luengo obliga a ello. Sin dar pistas, una de las opciones claras es Erik Ruiz para afrontar un encuentro que será intenso y en el que podría tener minutos la última incorporación, Alex Marcelo, aunque no está previsto que sea desde el inicio.

Un millar de aficionados

Todo se verá poco antes de que arranque un partido que promete, y el propio entrenador se mostró feliz ante la presencia esperada de un millar de aficionados zamoranos porque eso será “un aliciente más para nosotros”. “Tenemos la obligación de hacer un buen partido, pero si queremos obtener un buen resultado tenemos que hacer muchas cosas muy bien y tenemos que estar motivados desde casa. Además de eso, si llegas allí y encima te encuentras con ese plus de que está nuestra gente allí animándonos, arropándonos, como vinieron también a Guadalajara, pues la verdad que nos hace aumentar el sentido de la responsabilidad y asumir que tenemos que dar más por ello”.