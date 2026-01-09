Morería de la Suerte, Uva de Verdejo y Malina de Pérez Valentín llevan a Zamora a los cuartos de final del Campeonato de España de Galgos

Zamora seguirá muy presente en esta edición del Campeonato de España de Galgos, que ya alcanza los cuartos de final. Hasta tres perras con relación con galgueros de la provincia superaron los octavos en esta fase final del Nacional: Morería de la Suerte, Uva de Verdejo y Malina de Pérez Valentín, y buscarán seguir avanzando hasta la jornada decisiva que se disputará en Nava del Rey.

En esta ocasión los octavos se disputaron en el cercado Las Tramadas (Toledo) con presencia de los 16 ejemplares que alcanzaron esta fase tras superar la etapa autonómica.

Una de las grandes favoritas, de padres zamoranos y que opta a su segundo título nacional, es Morería de la Suerte, que compite por Extremadura. La magnífica galga es hija de la zamorana Pantoja del Maestro, cuyo propietario era el galguero villalpandino Livi Iglesias y que cedió a Rubén Lerma, y de Gitanillo de Espabilada, una estirpe criada por Ángel Pérez que ha dado muchas alegrías a la afición galguera.

Capuchinas y Moreria / cedida

Morería se enfrentó en octavos a Capuchina de Tron, de Castilla La Mancha. Hicieron falta hasta diez carreras para que la vigente campeona sumara dos puntos, y es que las ocho restantes resultaron nulas. Así, con tiempos de 1,18 y 1,23, se coló merecidamente en cuartos.

Por lo respecta a Uva de Verdejo, del club Ibérico de Salamanca y propiedad de los hermanos Ricardo y Daniel García, de Fuentesaúco, se enfrentó a Maravilla de Marrufo, de Andalucía. Tras una carrera nula, Uva ganó el primer punto para después ser amonestada, logrando su rival un punto. En el desempate, con una carrera de 0,59 Uva pasó merecidamente de fase.

La tercera perra zamorana en octavos era Malina de Pérez Valentín, propiedad de Daniel Lozano de Villamor de los Escuderos pero compitiendo por el club segoviano Virgen del Agua. Se enfrentaba a Esperanza de Chisquela, y tras una carrera nula, se hizo con dos puntos con liebres de 2,08 y1,32.

Por el contrario, la suerte no acompañó a Húngara de Francacelu, del club Arcenillas, que fue eliminada ante Rabia de El Curre.

También pasaron hasta cuartos y estarán en el sorteo Judia de Faundo, Zaina de Nebrixa, Estrella de Sánchez y Luna de las Yeguas.