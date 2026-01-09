Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora: "El partido de Fuenlabrada será una lucha de dos estilos"

Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora, atendió este viernes a los medios de comunicación para concretar las sensaciones del equipo zamorano ante su último partido de la primera vuelta en Primera FEB. Un choque que tendrá lugar en pista del Baloncesto Fuenlabrada y al que la escuadra azulona llega en buen momento, "bien preparado"; dispuestos a buscar salir vencedores en lo que se presume una "lucha de estilos"

Una semana por fin normal de trabajo

Según comentaba el capitán del Caja Rural CB Zamora, el cuadro de Saulo Hernández llega al duelo frente a Baloncesto Fuenlabrada con una sensación poco habitual en las últimas semanas: normalidad. "Tras un calendario atravesado por Navidades, Año Nuevo y jornadas intersemanales, el equipo por fin ha podido encadenar una semana de entrenamientos completos", comentaba el jugador, afirmando que esa rutina permite a los azulones tener la sensación "de afrontarlo como el partido para el que más preparados” se han sentido en meses.

Clasificación engañosa y respeto máximo al rival

Round no tardó en desmontar cualquier tentación de mirar la tabla y de dar menos opciones de las justas al oponente del Caja Rural CB Zamora, ahora por encima del Baloncesto Fuenlabrada en la clasificación, ocupando la séptima plaza.

Jacob Round, en posesión del balón, en un encuentro en el Ángel Nieto. / Jose Luis Fernández

Para él, la posición de Baloncesto Fuenlabrada “no cuadra con la plantilla que tienen”. El exterior del equipo zamorano insistió en que el conjunto madrileño posee "calidad individual de sobra para competir con cualquiera", y que basar el análisis en victorias o derrotas sería un error. “No miramos la clasificación para ver qué partido podemos esperar”, afirmó con rotundidad.

Experiencia contra ambición

El jugador británico destacó un punto clave de Baloncesto Fuenlabrada: la experiencia. "Fuenlabrada llega con jugadores que han ganado en esta liga… y en otras superiores", apuntó. Una diferencia que Round no esconde, pero que tampoco convierte en excusa.

El equipo, asegura, está centrado únicamente en este partido, sin obsesionarse con dinámicas previas. “Es un equipo muy difícil”, reconoció, aunque también dejó entrever que el Caja Rural CB Zamora llega con confianza y hambre de demostrar más.

Balance de la primera vuelta: resiliencia y crecimiento

Preguntado por la evolución del equipo, Round fue honesto: evaluar la temporada no es sencillo cuando tantas cosas escapan al control de un vestuario. Lesiones, ritmos irregulares, viajes… Aun así, el británico cree que el equipo está “lo mejor que podíamos estar” dadas las circunstancias a un paso de acabar la primera vuelta. Destacó la confianza creciente de varios jugadores y, sobre todo, la ambición intacta del grupo. Nadie, dijo, está “relajado ni conformándose” con lo hecho hasta ahora.

El descanso que llega como alivio mental

Con dos semanas de parón a la vista tras la visita a Fuenlabrada, Round reconoció que el descanso será bienvenido. No como desconexión total —“eso no se puede en mitad de temporada”—, pero sí como un respiro mental tras meses de carga competitiva.

El británico recordó que ser jugador profesional es un sueño, pero también un trabajo exigente que desgasta. La pausa servirá para recargar energías antes de una segunda vuelta que definió sin rodeos: “va a ser una guerra”.

La clave para irse al parón con una sonrisa

¿Qué necesita el Caja Rural CB Zamora para afrontar ese descanso con buenas sensaciones? Round lo tiene claro: imponer su ritmo.

El británico explicó que hay aspectos del juego de Fuenlabrada que no pueden igualar —especialmente la experiencia acumulada—, pero sí pueden condicionar el partido desde su estilo. La batalla, dijo, será entre dos formas opuestas de jugar, y el objetivo del Caja Rural CB Zamora será obligar al rival a seguir su velocidad e intensidad.

Dos estilos frente a frente

Round cerró su intervención con una idea que resume bien el enfoque del equipo: aceptar lo que no pueden controlar y potenciar lo que sí. "Fuenlabrada llega con títulos, veteranía y un bagaje superior", pero el Caja Rural CB Zamora quiere convertir el partido en un pulso de ritmo, energía y convicción. Una declaración de intenciones, "una lucha de estilos", que anticipa un duelo vibrante este domingo.