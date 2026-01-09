Faúndez: "Las puertas de la Diputación están abiertas para el Zamora CF"

Ni crisis, ni puertas cerradas. El presidente de la Diputación volvió este viernes a referirse a la polémica protagonizada por la Institución Provincial y el Zamora CF tras no fructificar el acuerdo de patrocinio pactado y valorado en 180.000 euros correspondiente al año 2025, y que desembocó en un anuncio del club rojiblanco por el cuál daba por rotas las relaciones entre ellos y decidía retirar toda la publicidad de la Diputación, dentro y fuera del estadio.

A este respecto, y preguntado por este asunto en el pleno por parte de la oposición, Javier Faúndez quiso dejar claro que "nosotros no hemos creado ninguna crisis". "Las puertas de la Diputación y de mi despacho siempre están abiertas y el Zamora siempre será bien recibido", indicó el presidente quien hace unos días insistía en que lo ocurrido no responde a una cuestión política sino técnica, al recibir la operación informes en contra por parte de los integrantes de la mesa de contratación que, de no tenerse en cuenta, supondría incurrir en "prevaricación administrativa". Además, Faúndez recordó ante las preguntas del grupo socialista que "si hubiésemos sido sospechosos de no querer dar ayudas, no hubiésemos reservado 180.000 euros" para este fin, pero, añadió, "hay que cumplir la ley por encima de todo".

Convovatoria para las SAD

Asimismo, y de cara a este 2026, el presidente puso de nuevo sobre la mesa su intención de aprobar a finales de este mismo mes una convocatoria por concurrencia competitiva a la que únicamente van a poder presentarse las Sociedades Anónimas Deportivas de la provincia, que es solo el Zamora CF, por valor de 175.000 euros.

Por último, se dirigió a la portavoz socialista, Sandra Veleda, para preguntarle qué hubiese hecho ella en su situación y cuál hubiese sido la postura del PSOE si llega a pasarse por alto los informes de los técnicos., teniendo claro que "hubiesen acudido a la Fiscalía".