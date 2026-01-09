Erik Ruiz, jugador del Zamora CF: "El partido ante Unionistas de Salamanca va a ser una fiesta del fútbol"

El Zamora CF ya tiene todo preparado para el derbi de este domingo en el Reina Sofía (16.00 horas) en lo que será el final de la primera vuelta en Primera RFEF tras una etapa “en la que hemos ido de menos a más y la idea es continuar en esta línea tan buena y tan fiable que está demostrando el equipo”. Así lo aseguró uno de los jugadores del equipo rojiblanco, Erik Ruiz, quien habló también de lo que supuso para la plantilla el cambio de entrenador y la llegada de Óscar Cano al club. “Siempre cuesta, sobre todo asimilar los nuevos conceptos del míster. Él nos transmitió desde el principio su idea y al final, con el paso de los partidos, se ha ido viendo la idea de juego que quiere él, que yo creo que nos beneficia al equipo por las características. Estamos convencidos de la idea de Óscar, que sabemos que se está demostrando con puntos y con una buena imagen del equipo en todos los partidos. A partir de ahí, a seguir creciendo, que la temporada es muy larga, va a haber momentos malos, pero sobre todo sabiendo el nivel que tiene la plantilla y que queremos ser fiables para estar arriba.

Vuelta a casa

Para Erik Ruiz, además, este encuentro supone su vuelta a la que fue su casa, y para él puede significar, además, el regreso al once inicial por la baja de Luismi Luengo. “Yo estoy al 100% todas las semanas y esperando a que llegue la oportunidad para demostrar el nivel que di en los primeros partidos”, indicó el defensa quien también tiene claras las dificultades ya que se encontrarán con un equipo herido pero que tendrá a su afición volcada. “Saldrán desde un minuto uno más con un corazón que con otra cosa y con intensidad por las nubes. Tenemos que tener cuidado porque Unionistas siempre ha sido muy fuerte en casa. Vendrán con una vuelta y media de intensidad y querrán quitar los tres puntos”.

Un millar de aficionados zamoranos

Lo que también tiene claro el rojiblanco es que será una gran fiesta del fútbol, con más de un millar de aficionados zamoranos que se desplazarán a la vecina Salamanca, lo que hará que parezca un partido de otra categoría en el que quieren disfrutar, pero llevarse los tres puntos hasta la capital del Duero.

Para lograr ese reto de los tres puntos, esté o no en el terreno de juego, Ruiz opina que hay que salir con intensidad desde el minuto uno y evitar sorpresas ante un plantel en el que, por cierto, militan varios exrojiblancos como Carlos de la Nava, Ramiro Mayor, Raúl Prada…, lo que convertirá el día en una jornada de reencuentros.

Respecto a su situación personal, sí admitió conversaciones con Cano “siempre positivas por su parte”. “Me ha dicho que soy un jugador muy importante para él, que puedo entrar en cualquier momento por el nivel que tengo que siga entrenando como estoy haciendo”, zanjó el jugador que va a seguir trabajando como hasta ahora.