La Copa Zamora de Galgos busca nueva reina en Moraleja del Vino: Bruja de Pérez Valentín o Atenea de Castrogonzalo

La Copa Zamora de Galgos, en su edición 2025, llega este fin de semana a su fin y lo hará en Moraleja del Vino donde el sábado se disputará la gran final en busca de saber quién se lleva el nuevo título. Cazadores, aficionados y curiosos están llamados desde primera hora en la localidad de Tierra del Vino, para arrancar la jornada con los reconocimientos médicos a las dos grandes protagonistas: Bruja de Pérez Valentín, del club Diamante, y Atenea de Castrogonzalo, del club Santa Cristina, que pugnarán por el cetro.

Atenea de Castrogonzalo, de Santa Cristina y Jacinto de Mafer, de El Bahillo. | C. Z.

Al finalizar, con el nombre de la "nueva reina" ya decidido, se realizará la tradicional entrega de premios en la sala Justa Freire de Moraleja, para después disfrutar de una comida de convivencia, actuación del grupo "Los Varis" y DJ para continuar con la celebración.

Ambas galgas llegan a esta final tras superar las semifinales y un campeonato en el que se han alzado como los mejores ejemplares, logrando el billete para la final.

Duras semifinales para llegar al día decisivo

En cuanto a las semifinales, en la primera jornada se dieron cita Sinaloa II El Fresno, representando al club Valmoro, y Bruja de Pérez Valentín. Tal y como relataron desde la Copa Zamora, tardó en saltar la primera, pero fue una liebre de mucho nivel, la que con un tiempo de 2’18’’, daba el primer punto de la semifinal a Bruja de Pérez Valentín, con tres pañuelos blancos.

Tras el descanso reglamentario, volvía a arrancar la mano en busca del siguiente punto en juego. En este caso fue liebre que dio más opciones que la anterior y permitió, tal y como relatan, una carrera con muchas alternativas. Finalmente, con tres pañuelos rojos, era Sinaloa II El Fresno, quien empataba la eliminatoria tras detener el cronómetro en 2’47’’.

De nuevo, tocaba dar descanso a las galgas y es que el esfuerzo estaba siendo máximo. Ya recuperadas se inició la búsqueda de la tercera liebre de la jornada. Saltaba en un perdido, y le costaba romper hacia terreno limpio. Con un tiempo total de 1’32’’, los jueces decretaron punto nulo al considerar la carrera desde que la liebre abandonaba el perdido, con un tiempo puntuable de 39’’.

Era el momento de la cuarta, y a la postre, definitiva liebre. Ambas perras acusaban ya la fatiga de la jornada. Sería otra liebre denominación de origen de la Granja de Moreruela, la que con 1’13" y con tres pañuelos blancos daría el pase a la final a Bruja de Pérez Valentín y al club Diamante.

Al día siguiente, en la segunda jornada, Atenea de Castrogonzalo, del club Santa Cristina, y Jacinto de Mafer, del club El Bahillo, buscaron el anhelado pase. Así, se disputó una primera liebre de 2’33’’ que daba el primer punto a Atenea de Castrogonzalo, haciéndolo además con unanimidad de pañuelos rojos.

Tocaba un merecido descanso para ambos canes. Tras ello, se disputó la segunda liebre de la jornada, donde el macho, Jacinto de Mafer, decidía hacerse valer y empatar la eliminatoria con tres pañuelos blancos en un tiempo de 1’41". Al igual que en la primera jornada, la eliminatoria requería un desempate. Sería una libere de 2’12" la que con dos pañuelos rojos y uno blanco, dio el pase a la gran final de la Copa Zamora 2025 a Atenea de Castrogonzalo del club Santa Cristina.

Con los nombres decididos, ya solo queda la última jornada para saber qué depara la suerte.