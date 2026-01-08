Fútbol | Primera RFEF
El Zamora CF oficializa su primera incorporación del mercado de invierno, Alex Marcelo
Lleva desde noviembre entrenando con el equipo y ocupará la ficha de Rufo Lucero
Tras el anuncio esta misma mañana de la salida de Rufo Lucero, el Zamora CF ha hecho oficial el fichaje de Alex Marcelo, mediocentro con el que había acuerdo absoluto para su incorporación desde hace semanas y que lleva entrenando con el equipo desde el pasado mes de noviembre. Se completa así la primera operación del mercado de invierno en el club rojiblanco, cumpliendo con el deseo de staff, dirección deportiva y presidencia de incorporar un nuevo futbolista en el centro del campo para dar más movilidad al juego del equipo.
Alex Marcelo tiene 27 años y comenzó la temporada sin equipo, tras haber estado el curso anterior en el Antequera CF, donde coincidió con Luismi Luengo. Cuenta con una trayectoria consolidada en el fútbol nacional. Durante cuatro temporadas ha formado parte del Antequera CF, desde la campaña 2021-2022 hasta la 2024-2025, siendo una pieza importante en el crecimiento deportivo del conjunto andaluz. En la temporada 2022-2023 logró el ascenso de Segunda RFEF a Primera RFEF, hito destacado en su carrera.
En la categoría de Primera RFEF, Alejandro Marcelo acumula 40 partidos disputados, demostrando regularidad, capacidad táctica y fiabilidad en una competición exigente. Anteriormente, también defendió la camiseta del Córdoba CF en Segunda División B, ampliando su bagaje competitivo en el fútbol profesional y semiprofesional.
Desde la entidad le dan la bienvenida y, ya con ficha federativa, es probable que tenga minutos este próximo domingo en el derbi regional ante Unionistas de Salamanca, aunque eso dependerá de Óscar Cano.
Más movimientos
Tras estos dos anuncios, habrá que esperar para confirmar si la entidad hace más movimientos en el mercado. Cano y Vizcaíno hablaron de la opción de un nuevo central, cuyo fichaje supondría una nueva baja pero por el momento habrá que esperar acontecimientos o si deciden adaptar a algún jugador actual en esa posición.
