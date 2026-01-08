Rodrigo Bores y Aitor Alonso, canteranos del BM Zamora, quintos en el CESA con Castilla y León

El Campeonato de España de Selecciones (CESA 2026) acabó con una gran noticia para el Balonmano Zamora. Dos de sus canteranos en edad cadete, Rodrigo Bores y Aitor Alonso, lograron una más que brillante quinta posición en la competición nacional por regiones, siendo importantes en el conjunto de Castilla y León.

En la última jornada, el combinado autonómico se veía las caras con Cantabria por ese último quinto puesto. Todo hacía pensar que iba a ser un encuentro duro y las previsiones se cumplieron. Castilla y León empezó bien, dominando en el marcador y gestionando pequeñas ventajas que llegaron a ser de 4 goles al descanso (14-10). Con la reanudación, los castellano y leoneses mantuvieron el nivel, pero en la recta final, Cantabria apretó y redujo distancias hasta hacer peligrar el triunfo. Sin embargo, el equipo supo aguantar para "atar" el triunfo y disfrutar de la valiosa quinta plaza. En este encuentro, la presencia zamorana fue importante con un gol de Bores y dos de Alonso, sin obviar el trabajo en defensa que plasmaron los dos jugadores. Este buen lugar se suma a la quinta plaza lograda por la selección infantil en la Copa de España donde se integraban Héctor Pérez, Yago Mazón y Fermín Cabrera.