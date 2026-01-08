Primera despedida en el Zamora CF: Rufo Lucero deja el equipo

Primera salida en el Zamora CF en este mercado de invierno y lo cierto es que ha habido pocas sorpresas.

Rufo Lucero deja de pertenecer a la disciplina rojiblanca y abre así la puerta al fichaje de Alex Marcelo con el que ya había acuerdo hace semanas y que lleva desde el mes de noviembre entrenando con el resto de la plantilla.

El ya exjugador del Zamora CF llegó a la capital del Duero procedente de Argentina para iniciar la campaña 24-25 a las órdenes de Juan Sabas y pronto se convirtió en un hombre importante, sumando minutos y presencia en banda, tanto como lateral como extremo sumándose al ataque, para firmar 4 goles y ganarse el cariño del público por su explosividad.

Este curso, su presencia y participación en el equipo ha cambiado. Empezó jugando con Sabas, pero es cierto que desde la llegada de Óscar Cano al banquillo ha tenido muy pocos minutos de juego. De hecho este mismo domingo, el técnico admitía que el futbolista buscaba su salida que acaba de confirmarse.

Tras dar a conocer la noticia, desde el Zamora deseó toda la suerte a Lucero que por ahora no ha anunciado su nuevo destino.

Lo previsto ahora es que el club anuncie la incorporación oficial de Alex Marcelo, y ya se verá si hay nuevas salidas si encuentran un central que les convenza.