Fernando Ruiz, jugador del BM Caja Rural Zamora: "Estamos mentalizados en lograr lo que se nos escapó"

El BM Caja Rural Zamora inicia la segunda vuelta en el campeonato y lo hace con el título de campeón de invierno bajo el brazo y con un reto claro: preparar lo mejor posible lo que está por venir. Así lo confirmó uno de los pilares del vestuario pistacho, Fernando Ruiz, quien no ocultó que el reto de todos es conseguir lo que se les escapó el pasado curso: el ascenso a División de Plata.

El camino está marcador y "la segunda vuelta tiene que ser igual de buena que la primera. Tenemos que ser ambiciosos e ir lo más preparados posible a la fase" que, por cierto, podrían disputar en casa ante su fiel afición, ya que el club ya anunció su intención de solicitar ser club organizador.

Admitiendo también la ilusión y motivación que existe en el vestuario, Fernando Ruiz explicó en la previa de su encuentro de este fin de semana que ante Maravillas (sábado, 20.00 horas en el Ángel Nieto) les espera un partido difícil y es que después del parón navideño, siempre cuesta arrancar. "Maravillas es un equipo que está falto de puntos y que estrena entrenador que buscará sentar las bases para poder salvarse mientras que los jugadores querrán demostrar sus cualidades al técnico para que cuente con ellos", lo que da a la cita un toque especial.

Todos disponibles

Ante esta realidad, el BM Zamora, que tiene a todos los jugadores disponibles para este primer choque del año, intentará imponer su ritmo sobre la pista y sumar el máximo botín en una liga en la que todo sigue igualado, un hecho que viene bien a los Guerreros de Viriato. "Que todos los equipos y partidos te exijan es una forma de competir y no perder ese espíritu competitivo" de cara a esa fase de ascenso que se vislumbra en el horizonte. Por su parte Félix Mojón también confirmó las "ganas e ilusión" entre sus pupilos que ven cada vez más cerca el objetivo, aunque lo más inmediato es este sábado en casa.