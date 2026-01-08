David Vizcaíno, director deportivo: "Este Zamora CF es equipo para play-off"

Estamos en enero, hay acuerdo con Álex Marcelo para que se incorpore al equipo, pero hace falta una ficha. El domingo Óscar Cano confirmaba que Rufo Lucero sí barajaba la opción de salir. ¿Cómo está el mercado y las negociaciones?

Yo lo que te cuento es que para que unos entren, otros tienen que salir. Ahora mismo solo es verdad que tenemos la intención de formalizar el fichaje de Marcelo, pero para eso necesitamos que, de esos futbolistas que suenan que pueden salir, alguno de ellos lo haga.

Con Álex Marcelo hay acuerdo y falta la ficha. ¿Puede ser la de Rufo o piensan en otros nombres?

El que está primero para entrar es Marcelo y ocupará la primera ficha libre que tengamos porque es la persona que lleva entrenando con nosotros desde noviembre, con la cual hay un acuerdo, siempre y cuando tengamos la ficha libre.

¿Va a ser Rufo el que salga o pueden ser otros?

Puede ser otro, perfectamente puede ser otro. Todos sabemos cómo va esto del fútbol y en el momento en el que haya una ficha libre, se hará el fichaje. Puede ser de cualquier futbolista, pero normalmente el que está jugando poco, tiene esa necesidad de no tener un parón en su carrera deportiva. De esos jugadores que ahora mismo todos podemos tener en mente, en el momento que salga uno, puede entrar Marcelo. Pero también está la otra posibilidad, la opción de que venga una oferta por un jugador, se llegue a un acuerdo, salga y sea esa la plaza de Marcelo.

¿Cuántos jugadores hay con opciones de salir?

Normalmente esos tres o cuatro jugadores que juegan menos van a tener esa necesidad, como todo futbolista, de querer jugar. Pero nosotros, eso que quede bien claro, no tenemos a nadie en la rampa de salida. Son jugadores que tienen esa necesidad de jugar y quieren salir.

¿Algún jugador ha subido a su despacho en el Ruta y le ha dicho que quiere irse?

Ha habido algún jugador que ha subido a mi despacho en el Ruta y me ha dicho que quería jugar más y que pensaba que lo mismo en el Zamora no iba a tener esa posibilidad durante la segunda vuelta.

¿Alguno le ha dicho si tiene una oferta de otro club?

Es que el que tuviera una oferta y se quisiera ir, porque no juega, tendría todo solucionado. Ha subido algún jugador que me ha dicho que quiere más minutos y que piensa que lo mismo no los va a tener aquí y que está mirando la posibilidad de salir.

¿Y han recibido ofertas de alguno de los que suman más minutos hasta ahora?

No, hasta este momento no se ha dado. Ha sido sobre todo el futbolista que juega poco y que quiere salir para jugar, pero lo mismo no tiene una oferta que le convenza para salir.

Álex Marcelo les convenció. ¿Qué más cree que se necesita? Hablaba Óscar Cano de un central.

Sí, yo creo que es fundamental tener un central. No por el nivel, que ya lo estás viendo, que están dando los centrales que tenemos. Yo creo que tenemos cuatro centrales que son de lo mejor de la categoría, pero sí es cierto que, jugando con la defensa de tres con la que estamos jugando, tener solo cuatro es peligroso porque en cualquier momento te puede fallar el sistema. Aunque haya algún jugador que se pueda adaptar en esa posición, pienso que estaríamos desvistiendo un santo para vestir a otro.

De medio campo para arriba, ¿no quiere cambios?

Nosotros, de medio del campo para arriba estamos muy contentos. Tenemos muchas posibilidades con diferentes perfiles. Pero estamos a principios de enero y no se puede poner la mano en el fuego de que no venga algún equipo interesado en algún jugador nuestro y que esa operación sea beneficiosa para el club. Pero de momento eso no ha pasado. Si no pasa, seguiremos con los mismos que tenemos en ataque.

Estamos prácticamente en la mitad de la temporada, a un punto de play-off. ¿Qué balance se puede hacer?

Después de un inicio irregular, ahora no solamente es que estemos a un punto del play-off, sino que estamos a un punto del quinto, a un punto del cuarto y a dos puntos del tercero. Eso es todavía incluso más importante que si estuviéramos metidos en el play-off y tuviéramos al cuarto a seis puntos y al tercero a siete.

¿Cómo vivió y cómo valora la destitución de Juan Sabas?

Yo, como director deportivo, en todas las decisiones en este club hago partícipe siempre a la propiedad y fue una decisión de manera conjunta. Yo no diría nunca que fue un acierto echar a Sabas, pero sí te puedo decir que creo que ha sido un acierto traer a Óscar Cano.

De izquierda a derecha, Vizcaíno, Páez y Moreno (abogado del club) / José Luis Fernández

¿En qué cree que se nota más la mano de Óscar en este equipo?

Creo que es una persona que es un gran gestor del grupo. Opino que es una persona que como entrenador le da casi más importancia a los jugadores que tiene que a su modelo futbolístico. Y eso se ve. En principio tenían una idea de jugar un sistema que era el 4-4-2, y al final se fue a un 3-4-3, que es lo que estamos jugando: con tres centrales, dos carrileros y tres delanteros por dentro. Y eso habla un poco también de esa flexibilidad a la hora de analizar el equipo e intentar sacarle el máximo rendimiento.

No sé si a título personal le resulta más fácil hablar con Óscar Cano, desde el principio se habló de tensiones con Juan Sabas.

Yo creo que algún día dejaremos ya el tema, pero yo con Sabas he tenido momentos de todo. En mi carrera deportiva, que ya son casi 20 años, he sido amigo de todos los entrenadores en el antes, en el durante y el después. Yo ahora solamente estoy concentrado en la relación que tengo con Óscar, que es magnífica, pero es que lo otro ya es pasado y ahora solo me centro en el presente y en el futuro más cercano.

Futuro: playoff, ascenso...

Vamos al futuro. ¿Este equipo es de play-off?

Sí, yo creo que este equipo, este Zamora, es de play-off. Lo que pasa es que tenemos que ir al próximo partido y no pensar ya en que como este equipo es de play-off va a hacer play-off, porque estamos viendo esta temporada que plantillas que son de play-off están en descenso. Como puede ser Ibiza, que tiene más presupuesto que nosotros, igual que la Ponferradina, igual que muchos otros, que, si no están dentro, están cerca. Aquí, competir pensando en un objetivo muy lejano te lleva a la equivocación. Hay un equipo de play-off, sí, pero lo tiene que demostrar y lo tiene que demostrar en el día a día, más que en el fin de semana, en el día a día.

¿Y este equipo es de ascenso?

Yo eso no lo voy a decir.

Tiene mimbres para poder conseguirlo.

Podría conseguirlo, igual que lo pueden conseguir, 12 o 14 equipos más. Las mismas posibilidades tienen esos 12 o 14 equipos que podrían conseguir el ascenso. Algunos de ellos, ya mucho más claros, como es Tenerife. Pero yo no voy a decir que este equipo es de ascenso, cuando todavía no hemos terminado la primera vuelta. Pero sí puedo decir, y eso sí lo puedo exponer, que el Zamora CF es equipo de play-off.