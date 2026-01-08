El benaventano David Novoa, convocado con España, disputará el Europeo de fútbol sala

La provincia de Zamora estará representada en el Europeo 2026 de fútbol sala. El seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco, hizo oficial este jueves la lista de 16 jugadores para el Europeo 2026 -que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero-, una convocatoria que combina experiencia y juventud y donde está integrado el benaventano David Novoa.

De ellos, serán 15 los que viajarán el día 20 a Liubliana, incluyendo a tres porteros, de los cuales uno será el descarte, aunque existe la opción de una sustitución de un guardameta en caso de lesión.

Entre la lista de convocados destaca la presencia del meta Antonio Navarro, que milita en el Quesos El Hidalgo Manzanares, los alas cierre Ricardo Mayor y Adrián Rivera, de ElPozo Murcia, y los alas Dani Zurdo, del Jaén Paraíso Interior, y David Novoa, de O Parrulo Ferrol, que está siendo muy importante para su equipo este curso y, afortunadamente, ha superado la lesión que cortó su progresión hace un par de meses.

En la relación sí figuran jugadores consolidados que aportarán experiencia, como los porteros Dídac, del Barça, y Chemi, del Jimbee Cartagena, los ala Cecilio, del Movistar Inter, y Mario Rivillos, del Illes Balears Palma Futsal, el ala-pívot Adolfo, del Barça, sin olvidar a jóvenes que ya acumulan partidos en la selección, como el cierre Antonio Pérez, también del Barça, el ala Mellado, del Jimbee, y los pívots Pablo Ramírez, su compañero, y Gordillo, del MFK Tyumen ruso.

Fuera de la relación se han quedado jugadores importantes como Jesús Herrero, Javier Mínguez y Paniagua, del Movistar Inter; Tomaz y Renato, del Jimbee Cartagena, aunque este último está lesionado, Esteban Cejudo, del Jaén Paraíso Interior; Dani Gabriel, del Quesos El Hidalgo Manzanares; Diego Sancho, del Servigroup Peñíscola; Boyis, de Viña Albali; y Sergio González, del Barça.

La concentración para preparar el Europeo arrancará el día 12 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid, donde los jugadores realizarán 10 sesiones de entrenamiento antes del viaje a Eslovenia.

España debutará el viernes 23 ante la anfitriona Eslovenia (20:30 horas) y la fase de grupos la completará frente a Bielorrusia el lunes 26 (17:30 horas) y contra Bélgica el jueves 29 (17:30 horas).

Los 16 jugadores elegidos son los siguientes:

-Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Dídac Plana Oltra (Barça) y Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares).

-Cierres: Antonio Pérez Ortega (Barça) y José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter).

Alas-cierre: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida) Ricardo Mayor Gonzálvez y Adrián Rivera González (ElPozo Murcia Costa Cálida).

-Alas: Francisco José Cortés Hernández (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Cecilio Morales Barbado (Movistar Inter), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Daniel López López (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal).

Ala-pívot: Adolfo Fernández Díaz (Barça).

-Pívots: Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen) yPablo Ramírez González (Jimbee Cartagena Costa Cálida).