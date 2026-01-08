Bea Sánchez, jugadora del Recoletas: "Somos capaces de competir con todo el mundo"

El Recoletas Zamora ha comenzado 2026 con buenas sensaciones y con la buena noticia de que podrán contar con todas sus jugadoras, aunque no estén al 100%, este sábado ante Canoe. La plantilla naranja tiene ganas y llegará a este encuentro impulsada por la victoria lograda ante Melilla. "Ya era hora de que ganáramos a uno de los equipos de arriba. Estamos contentas, con ganas de acabar la primera vuelta con las mismas sensaciones y de cerrar una buena vuelta", aseguró una de las veteranas del Zamarat, una Bea Sánchez que, a pesar del buen momento colectivo e individual, siempre quiere más. "Yo soy muy positiva y siempre pienso que podemos estar mejor y que se puede hacer mejor. Cuando llegamos en verano no sabíamos dónde nos iba a poner la liga, ni dónde íbamos a ser capaces de estar y, por supuesto, podríamos haber estado un poco mejor, pero yo creo que es para estar contentas con lo que hemos hecho", indicó al tiempo que admitía que uno de los "debe" es no haber ganado a más equipos de la zona alta, de los favoritos. "Hemos demostrado que somos capaces de competir con todo el mundo, pero nos ha faltado en muchos partidos saber gestionar esos últimos minutos y algunos choques los hemos perdido por detalles mínimos. Yo creo que tenemos que mantener el nivel en defensa y seguir compitiendo para poder ganar más partidos a los equipos de arriba", comentó en la sede del club.

El hándicap de las lesiones

En su intervención, Sánchez también habló de otro de los hándicaps que han tenido este curso que ha sido el de las lesiones, que no les han permitido estar al completo, ni siquiera en los entrenamientos, un hecho que esperan cambie a partir de ahora. "Ojalá a partir de ahora nos respeten las lesiones y podamos disfrutar todas juntas en la pista y ver si estando las 10 somos capaces de dar ese pasito más que nos ha faltado para poder ganar partidos", concluyó, no sin augurar un encuentro complicado este sábado en casa (17.00 horas) donde les visita un rival de la zona media baja que ha perdido a dos de sus jugadoras importantes pero que no les pondrá las cosas fáciles. "Aunque por clasificación, a priori la gente pensará que es un partido fácil, pero para nada. Yo creo que hay que respetar al rival siempre y al final estos partidos suelen ser casi los más complicados. No hay que relajarse y debemos seguir al nivel que teníamos y, por supuesto, centrarnos en las cosas que hacemos bien, seguir manteniendo el nivel y ganar el partido", concluyó.