Torneo de Brisbane
Badosa sufre su primera derrota del año ante la kazaja Rybakina
La española, que no jugaba desde septiembre, volvió el pasado 4 de enero formando pareja con la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la modalidad de dobles
EFE
La tenista española Paula Badosa perdió en octavos de final del Internacional de Brisbane, en Australia, ante la kazaja Elena Rybakina por 6-3 y 6-2.
La kazaka es la quinta de la clasificación de la WTA, mientras la española se encuentra en la vigésimo quinta plaza.
Badosa, que no jugaba desde el pasado 28 de septiembre tras su retirada del torneo de Pekín, volvió el pasado 4 de enero formando pareja con la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la modalidad de dobles de la cita de Brisbane.
En la primera ronda, la española se impuso el martes a la checa Marie Bouzkova por 6-7(4), 6-4 y 6-2, después de tres horas y tres minutos.
Por su parte, Sabalenka superó en dos sets (6-3 y 6-3) este jueves a la rumana Sorana Cirstea (41) para lograr una plaza en los cuartos de final, y la checa Karolina Muchova, vigésima en la clasificación mundial, pudo con la décima en el ranking de la WTA, la rusa Ekaterina Alexandrova (6-4 y 7-5).
- Un local municipal de reunión para los vecinos: la petición de la asociación de este pueblo zamorano
- Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del Niño
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
- Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia
- David Movilla, ex del Zamora CF, destituido como técnico del Marbella
- Losán, la maderera de Villabrázaro, abordará un 'plan B' para obtener liquidez, a falta de inversor
- Crecen las críticas por el mal estado de la principal ruta que une dos pueblos de Zamora: 'Increíble el estado...