Javier Faúndez, tras la ruptura de relaciones entre Zamora CF y Diputación: “Ir contra los informes, sería prevaricación administrativa”

“No se puede actuar en contra de los informes porque sería incurrir en prevaricación administrativa”. El presidente de la Diputación ha salido este miércoles al paso del anunció del Zamora CF por el que “rompía relaciones” con la Institución tras no fructificar el acuerdo de patrocinio pactado y valorado en 180.000 euros correspondiente al año 2025.

En este sentido, Javier Faúndez explicó que “este equipo de Gobierno es el único que ha incluido al Zamora CF en sus ayudas” y recordó que “el año pasado recibió una ayuda a través de la Fundación y este año se fijó la fórmula con un contrato de patrocinio que al final, no por voluntad política sino por indicación de los técnicos, no ha llegado a fructificarse”. Sobre este asunto, el responsable provincial apuntó que en esta ocasión no se hizo a través de la Fundación del Zamora “porque era muy difícil para ellos poder justificar ese tipo de ayudas y buscamos otra manera", que fue el acuerdo de patrocinio que supone mesas de contratación con tres técnicos y “con los informes en contra no puedo hacer lo que sería prevaricación administrativa”, insistió Faúndez quien comentó que dará más detalles, aportando documentación, en el pleno del próximo viernes.

No obstante, también quiso dejar claro que “por encima de las sensibilidades está el respeto a la ley y cuando los técnicos dicen que no se puede firmar algo hay límites que nadie se puede saltar”.

Apoyo al deporte y al ZCF

Asimismo, el presidente de la Diputación comentó que a la que preside es una “Institución seria y nos gusta tener buenas relaciones con todo el mundo, pero cuando puede ser es y cuando no”, haciendo hincapié también en el que son “único grupo de Gobierno que ha incluido a las SAD en esa línea de ayudas”.

Ya con el acuerdo de patrocinio correspondiente a 2025 perdido para el Zamora CF al que, no obstante, “ofrecimos alternativas, pero nos encontramos con la noticia de la ruptura” avanzó para este año una convocatoria por concurrencia competitiva “donde únicamente va a poder presentarse las Sociedades Anónimas Deportivas de la provincia, que es solo el Zamora CF. Saldrá a finales de enero y si todo se tramita bien, el ZCF tendrá sus ayudas como todo el mundo”,

Del mismo modo, quiso dejar claro que “el compromiso de la Diputación con el deporte no es sospechosa. Somos la Institución que más dinero aporta”, tanto para clubes de carácter más profesional, como para el resto, así como todo tipo de pruebas.

Con todo, dejó patente su postura: “colaboración sí, pero cumpliendo la ley”, concluyendo que “si este equipo de Gobierno no hubiese querido colaborar con el Zamora CF no hubiese reservado una cantidad pero “todo está sujeto a trámites administrativos”.

Grupo Socialista Diputación Zamora / cedida

El Grupo Socialista reclama a la Diputación una solución inmediata

Desde el Grupo Socialista también alzaron la voz sobre este asunto para reclamar a la Diputación Provincial explicaciones y soluciones ante la situación generada en torno al convenio deportivo la entidad rojiblanca. Los socialistas anunciaron en una nota de prensa que presentarán una serie de preguntas en el próximo Pleno de la Diputación, encaminadas a esclarecer lo ocurrido y a exigir una respuesta clara por parte del equipo de gobierno provincial.

Desde el PSOE recordaron que el Zamora CF “es el club con mayor masa social de la provincia y uno de los principales exponentes del deporte zamorano a nivel nacional, ejerciendo como auténtico embajador de Zamora dentro y fuera de la región”. “Hablar del Zamora CF es hablar de identidad, de proyección y de orgullo colectivo para miles de zamoranos y zamoranas aficionados al fútbol”, señalaron los socialistas.

El Grupo Socialista consideró que la Diputación, como institución provincial, debe estar a la altura del papel que desempeña el club y del impacto social, económico y deportivo que genera tanto en la capital como en el conjunto de la provincia. “No es aceptable anunciar apoyo institucional y, posteriormente, generar incertidumbre. Eso perjudica al club y daña la credibilidad de la propia Diputación”, subrayaron.

Por este motivo, el PSOE anunció que llevará al Pleno preguntas dirigidas a conocer en qué punto se encuentra el convenio, cuáles han sido los motivos de la situación actual y qué medidas piensa adoptar la Diputación para garantizar una solución estable que respalde al Zamora CF de manera adecuada.

Los socialistas insistieron en que el apoyo al Zamora CF no es solo una cuestión deportiva, sino también una apuesta por la promoción de la provincia, el fomento del deporte base y el retorno económico y social que supone contar con un club fuerte y competitivo.

“El Zamora CF y sus aficionados merecen certezas y respaldo institucional. Zamora no puede permitirse dar la espalda a su principal referente deportivo”, concluyeron desde el PSOE.