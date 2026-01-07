Los infantiles del BM Zamora acaban quintos en la Copa de España en el CESA 2026

Quinto puesto para la selección infantil de Castilla y León en la Copa de España de selecciones, con presencia de tres canteranos del BM Zamora en las filas regionales. El equipo, donde se integran Héctor Pérez, Yago Mazón y Fermín Cabrero, afrontaba su último encuentro en el CESA 2026 y lo hacía con la quinta plaza en juego.

La superioridad de los castellano y leoneses fue total, como demuestra el resultado final de 39-23, que no deja lugar a dudas. CyL apretó desde el inicio y eso les dio las primeras ventajas hasta llegar al descanso con un 20-12 en el marcador. La selección no aflojó y siguió apretando mientras las distancias aumentaron hasta terminar 16 arriba con 3 goles de Mazón y 5 de Cabrero.

Cadetes

También la selección cadete se encuentra en la recta final de este CESA, para determinar en qué puesto finaliza el Campeonato de España de selecciones. En este caso, la plantilla autonómica, en la que se integran Rodrigo Bores y Aitor Alonso, se enfrentaba a Valencia, con el reto de un triunfo que les permitiera luchar el jueves por la quinta plaza definitiva.

Dicho y hecho. Castilla y León logró un ajustado triunfo que se decidió en el tiempo extra, ya que los 60 minutos reglamentarios concluyeron con empate a 25. Al final, 33-31 para Castilla y León que este viernes se verá las caras en la final por ese quinto puesto con Cantabria.