Balonmano | CESA 2026
Los infantiles del BM Zamora acaban quintos en la Copa de España en el CESA 2026
Castilla y León, con presencia de tres canteranos del club pistacho, superó a Islas Baleares en un gran encuentro (39-23)
A. O.
Quinto puesto para la selección infantil de Castilla y León en la Copa de España de selecciones, con presencia de tres canteranos del BM Zamora en las filas regionales. El equipo, donde se integran Héctor Pérez, Yago Mazón y Fermín Cabrero, afrontaba su último encuentro en el CESA 2026 y lo hacía con la quinta plaza en juego.
La superioridad de los castellano y leoneses fue total, como demuestra el resultado final de 39-23, que no deja lugar a dudas. CyL apretó desde el inicio y eso les dio las primeras ventajas hasta llegar al descanso con un 20-12 en el marcador. La selección no aflojó y siguió apretando mientras las distancias aumentaron hasta terminar 16 arriba con 3 goles de Mazón y 5 de Cabrero.
Cadetes
También la selección cadete se encuentra en la recta final de este CESA, para determinar en qué puesto finaliza el Campeonato de España de selecciones. En este caso, la plantilla autonómica, en la que se integran Rodrigo Bores y Aitor Alonso, se enfrentaba a Valencia, con el reto de un triunfo que les permitiera luchar el jueves por la quinta plaza definitiva.
Dicho y hecho. Castilla y León logró un ajustado triunfo que se decidió en el tiempo extra, ya que los 60 minutos reglamentarios concluyeron con empate a 25. Al final, 33-31 para Castilla y León que este viernes se verá las caras en la final por ese quinto puesto con Cantabria.
- ¡Benavente otra vez! El primer premio de la Lotería del Niño (06.703) deja un pellizco en la ciudad
- Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
- Los últimos coletazos de 'Francis' en Zamora: ¿Habrá nieve a partir de esta madrugada?
- Este será el 'grupo estrella' que actuará en las fiestas patronales de La Veguilla en Benavente
- La constructora de las obras del Caracol demanda al Ayuntamiento de Benavente