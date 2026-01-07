Doble derrota para los canteranos pistacho con Castilla y León

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de balonmano 2026 que se está celebrando en suelo catalán celebrará hoy su penúltima jornada.

Un capítulo determinante

Un capítulo determinante para los combinados de Castilla y León de los que forman parte los cinco canteranos del Balonmano Zamora elegidos para disputar este importante torneo.

Lucha por el quinto puesto

El conjunto infantil de Castilla y León disputará hoy nada menos que dos encuentros, partidos en los que peleará frente a los combinados de Asturias e Islas Baleares por el quinto puesto de la Copa de España.

Los infantiles Yago Mazón, Héctor Pérez y Fermín Cabrero, posan en el CESA 2026 con la bandera de Zamora. / Cedida

El equipo autonómico, que cuenta con la presencia de los zamoranos Héctor Pérez, Yago Mazón y Fermín Cabrero, no pudo dar el salto al Campeonato de España y, pese a ganar su cruce en las eliminatorias previas, terminó ayer apeado de la lucha por alcanzar la final del título copero al caer en cuartos de final frente al conjunto de País Vasco.

Una derrota muy ajustada

Castilla y León tuvo poca fortuna en el cruce y "topó" con uno de los adversarios más fuertes. Aun así, el equipo infantil dio la cara y solo cedió en los últimos minutos como demostró el 36-31 con el que acabó la contienda. Un marcador al que contribuyó Héctor Pérez con tres tantos.

Los cadetes, en el cruce de cuartos

Por su parte, la selección cadete de Castilla y León, de la que forman parte los zamoranos Rodrigo Bores y Aitor Alonso, disputaba ayer la ronda de cuartos de final del Campeonato de España tras superar un difícil grupo inicial del que formaban parte aspirantes al título como la selección catalana. Un primer cruce que disputó frente al combinado de Aragón.

Adiós al título pese a siete goles de Bores

Los cadetes castellanoleoneses se vieron pronto por detrás en el marcador y, pese a la extraordinaria actuación de Rodrigo Bores y sus siete dianas, Castilla y León quedó apeada de la lucha por el título al caer por 36-32. Una derrota que obliga a los dos canteranos zamoranos y al resto de sus compañeros a pelear a partir de hoy por la quinta plaza del torneo.