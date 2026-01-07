David Movilla, ex del Zamora CF, destituido como técnico del Marbella

David Movilla, exentrenador de Zamora CF, fue destituido como responsable del banquillo del Marbella Fútbol Club, también de Primera RFEF. El vasco llegó hace pocas semanas y ha sumado 4 puntos de los últimos 21 puestos en juego. El club ya tiene reemplazo, y anunció la llegada de David Cabello, tercer entrenador este año y que se encuentra al equipo a siete puntos de la permanencia.

Desde el club agradecieron a David Movilla "su profesionalidad y dedicación durante su etapa en el Marbella F.C. y le deseamos la mejor de las suertes en su futuro profesional".

Rápido reemplazo

Poco después el Marbella anuncia un acuerdo con el entrenador David Cabello para que dirija al primer equipo hasta el final de la presente temporada.

David Cabello García (09 de septiembre de 1977; Remscheid, Alemania) comenzó su trayectoria profesional como responsable de metodología y entrenador del Málaga CF en categorías inferiores del 2013 al 2018. Un año después, entrenó al CP El Ejido, club con el que ascendió a Segunda División ‘B’ en 2020.

El tecnico hispano-alemán dirigió a la Cultural Leonesa en Primera RFEF en 2020 y a continuación regresó al CP El Ejido para volver a ascenderlo a la categoría de bronce en 2023.

Tras pasar por las categorías inferiores del Granada CF, David Cabello dirigió a la UD Melilla la temporada pasada.