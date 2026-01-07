El Caja Rural CB Zamora atraviesa el ecuador de la liga sin perder de vista su objetivo

Cuando la bocina suene el próximo domingo en el pabellón Fernando Martín para señalar el final del encuentro, el Caja Rural CB Zamora habrá alcanzado el ecuador de la temporada.

A ese punto, pase lo que pase en su duelo frente a Flexicar Fuenlabrada, llegará el conjunto zamorano con la seguridad de haber realizado un buen trabajo. De haber dejado bien perfilado su camino hacia el objetivo marcado al inicio de curso cuando reste la mitad del mismo.

Siete victorias y rumbo al 50%

A día de hoy, el Caja Rural CB Zamora es séptimo en la clasificación de Primera FEB. Lo es por méritos propios tras acumular nada menos que siete victorias en los primeros quince partidos. Una cifra que podría ampliar a ocho en Fuenlabrada, logrando así haber ganado la mitad de sus envites. Una cifra nada sencilla de alcanzar en su categoría a estas alturas.

El reto del segundo año

"El segundo año es el más difícil", apuntaba Saulo Hernández hace poco, recordando las palabras de otros técnicos tras la primera permanencia azulona.

La salvación que, el pasado curso, se consiguió sin demasiados apuros y cruzando este mismo punto de la competición con las mismas victorias, parece más cerca ahora. Quizá porque, pese a tener igualmente siete triunfos, entonces había dos derrotas más en el casillero.

Progresión azulona

No cabe duda que el Caja Rural CB Zamora ha progresado desde entonces y, lo más importante, pese al importante cambio de figuras ha logrado mantener su idiosincrasia.

Sigue siendo un equipo aguerrido, luchador, con un estilo definido en pista y la firme convicción de poder superar a cualquiera.

Un inicio para soñar y grandes triunfos

En este curso 2025-2026, el Caja Rural CB Zamora ha demostrado su crecimiento superando a oponentes llamados a grandes cotas.

Inveready Gipuzkoa o Alimerka Oviedo han "mordido el polvo" ante los azulones, que plantaron cara a otros muchos equipos de gran calado.

El equipo zamorano arrancó con fuerza la liga, siendo líder y ha logrado mantener la inercia pese a tener que enfrentarse a auténticos "titanes" como Leyma Coruña, Mombus Obradoiro o Estudiantes. Rivales de ACB frente a los que plantó batalla.

Un equipo que cohesionado y equilibrado

A esa buena tendencia han contribuido todos los jugadores y su notable progresión y mayor cohesión a lo largo de las jornadas.

Nada tienen que ver los partidos de Rogers al comienzo del curso con los últimos, en los que aparece para sumar puntos decisivos. O el papel de un Joey Van Zegeren cuya enorme actuación ante Melilla le sitúa dentro de los mejores "matadores" del campeonato y uno de los hombres más poderosos en el rebote ofensivo.

Todos suman, los recién llegados y los "veteranos"

Hombres llamados a tener un rol protagonista, como Ty Roberts o Stymir Thrastarson, tampoco han decepcionado.

El americano, a pesar de una lesión que le tuvo en el "dique seco" mucho tiempo, ha sido capital cada vez que pisó al pista; el islandés no ha dejado de brillar, siendo uno de los pilares ofensivos del grupo para colocarse, además, en la pelea por ser el mejor "francotirador" de Primera FEB gracias a su acierto exterior.

A ellos se suma la fiabilidad de jugadores ya conocidos. Hombres que conocen el Caja Rural CB Zamora y cuyas virtudes engrandecen el bloque. Round, Naspler y Peris (que regresó este verano), sustentan el juego y son una prolongación de Saulo Hernández en pista.

Todos ellos aparecen cuando deben y han logrado potenciar el juego de sus compañeros, como Kristensen o un Martínez que ha despuntado por su regularidad y compromiso.

El puzzle encaja y falta una pieza

Saulo y su cuerpo técnico han diseñado un puzzle que encaja, que ha tomado forma y que espera a su última pieza: Bine Prepelic.

El esloveno no podrá jugar hasta febrero por lesión, pero si eleva el nivel ya alto del actual Caja Rural CB Zamora, el objetivo de la permanencia podría llegar lo suficientemente pronto como para soñar con un primer "play-off" a la máxima categoría del baloncesto masculino zamorano.