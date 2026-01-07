Balonmano
El Balonmano Zamora lanza su campaña de socios de media temporada para "volar juntos hacia la fase de ascenso"
Desde el club animan a toda la ciudadanía a sumarse al proyecto pistacho con varias opciones de carnés
P. F.
El Balonmano Zamora ha puesto en marcha su campaña de socios de media temporada, una iniciativa pensada para que la afición se sume en este tramo decisivo del curso y acompañe al equipo en el camino hacia los objetivos deportivos marcados.
Bajo el lema “Vuela con nosotros hacia la fase de ascenso”, el club invita a todos los zamoranos y zamoranas a formar parte de la familia pistacho y disfrutar de los partidos que al Balonmano Caja Rural de Zamora le restan como local en el pabellón Ángel Nieto.
La campaña arrancará el 8 de enero y estará activa durante todo el mes de enero, ofreciendo diferentes modalidades de abono adaptadas a todos los públicos.
Varios precios
El abono familiar, que tiene un coste de 50 euros, incluye 2 adultos y niños convivientes, mientras que el abono habitual de Tribuna es de 30€; Preferencia, 25€, y el carné joven (entre 6 y 21 años) tiene un precio de 10 euros.
Los carnets de socio podrán adquirirse en la sede del club, situada en Calle Campo de Marte, nº 13, los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas. Además, también estarán disponibles en la taquilla del Ángel Nieto, previamente a los partidos que el equipo dispute como local.
Desde el Balonmano Zamora se anima a toda la ciudadanía a sumarse a esta campaña y a apoyar al equipo en una segunda mitad de temporada clave, en la que el empuje de la grada será fundamental para seguir soñando con la fase de ascenso.
