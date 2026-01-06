El efecto Óscar Cano del Zamora CF: un equipo con números de "play-off"

Con una nueva victoria ya en el zurrón tras superar al Arenas de Getxo, el Zamora CF encara esta semana el ecuador del curso, con la disputa del último partido de la primera vuelta ante el Unionistas de Salamanca en el Reina Sofía en el horizonte. Un duelo al que los rojiblancos llegan transformados en un equipo diferente al de hace un par de meses.

De merodear el descenso a rozar el play-off

El Zamora CF es ahora un bloque ganador que persigue un "play-off" para el que ya ha hecho méritos suficientes y que tiene muy cerca de su alcance.

Lejos queda ya el 4-1 frente a Pontevedra que supuso el final de la era de Juan Sabas. Un momento delicado, con el equipo a un punto del descenso y solo tres victorias en diez encuentros.

Imágenes del partido entre el Zamora CF y el Arenas de Getxo. / José Luis Fernández

Esa mala dinámica cambió con la llegada de Óscar Cano, encabezando a los rojiblancos en su salto desde la duodécima plaza a la sexta que ocupa hoy.

El Zamora CF, un conjunto ganador

El Zamora CF con el técnico granadino es un equipo diferente, un conjunto ganador. Un bloque que llega lanzado a mitad de curso. Así lo dicen los números.

Bajo la tutela de Cano, el Zamora CF ha sumado 17 de los 24 puntos que ha disputado, sufriendo una única derrota (ante el Racing de Ferrol, por 1-0) y firmando dos empates (en su debut ante el Ourense CF, 0-0; y ante el Real Madrid Castilla, 2-2). Una racha que, en ese mismo tiempo, solo han mejorado tres equipos: CD Tenerife (19 puntos), Athletic Club "B" (18) y Celta Fortuna (18).

Los rojiblancos, en racha

El Zamora CF ha cambiado. Es más, descontando los dos primeros partidos que tardó el equipo en adaptarse al cambio de técnico, el Zamora CF solo ha cedido dos puntos. Y esos puntos los cedió ante un adversario en la lucha por el ascenso.

De hecho, el conjunto rojiblanco es el mejor equipo del Grupo B las últimas cinco jornadas, igualando con un CD Tenerife que también sumó 13 de los últimos 15 puntos en liza, pero con más goles a favor.

Mejoría en el golaverage rojiblanco

Precisamente, en ese apartado, el del golaverage, la vida también ha cambiado bastante para el Zamora CF.

Los rojiblancos saldaron los diez primeros partidos con Sabas firmando 13 goles a favor y 14 en contra; mientras que, con Cano, el equipo ha anotado los mismos tantos (13), mientras que en su portería solo ha encajado la mitad (7). Números que son todavía más positivos al lograrse en únicamente ocho encuentros.

Un salto sustancial

Así, la media del Zamora CF ha pasado de ser de 1,3 goles por partido y 1,4 dianas en contra por encuentro con Juan Sabas a 1,65 goles a favor y 0,87 en contra por choque con Cano. Es decir, de tener un promedio similar en ambas porterías ha pasado con el cambio de técnico a lograr marcar más de un gol y medio por partido y no recibir, de media, más de uno cada jornada.

Objetivo: el premio del play-off

Las cifras del Zamora CF son, desde la llegada de Cano, muy positivas. Propias de un equipo de "play-off", zona de la tabla que tiene a un punto de distancia ahora mismo. Un objetivo que tiene al alcance y que tratará de materializar en Salamanca para cerrar la primera vuelta donde ya merece estar. Un escenario donde espera estar bien arropado por sus seguidores, que cuentan ya con entradas a la venta.