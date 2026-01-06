Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ajedrez

José Martínez se adjudica el Torneo de Reyes de Ajedrez de Zamora

La competición contó con numerosos participantes, incluidos varios Grandes Maestros

Entrega de premios del I Torneo de Reyes de Zamora de ajedrez.

Entrega de premios del I Torneo de Reyes de Zamora de ajedrez. / Cedida

J. B.

José Martínez Alcántara se alzó ganador del Torneo de Reyes disputado en Zamora, en una edición que reunió a jugadores nacionales e internacionales en sus tres competiciones: Infantil, Blitz y Open Internacional.

Participación, categorías y presencia destacada

El campeonato comenzó el pasado viernes con el Torneo Infantil, que reunió a 40 jugadores de categorías Sub14, Sub12 y Sub10. Por la tarde se celebró la primera edición del Blitz, con 100 participantes de nueve países y 25 titulados, incluidos nueve Grandes Maestros.

Imagen del Torneo de Reyes de Ajedrez.

Imagen del Torneo de Reyes de Ajedrez. / Cedida

Ya el sábado, se disputó el XVI Open Internacional, prueba principal del evento, con casi 150 jugadores y representación de nueve federaciones, además de 30 titulados entre ellos diez Grandes Maestros. A las entregas de premios asistieron representantes institucionales como el diputado de Deportes Juan del Canto y el concejal Manuel Alexandre.

Ganadores y podios por categorías

En el Torneo Infantil, la victoria fue para Jana Zemler Hoppe, invicta con 6 puntos. El podio lo completaron Diego Campano y Lucas Marcos. Los campeones por categorías fueron: James Alejandro Rojas (Sub14), Miguel Nieto Tabera (Sub12) y David Presedo (Sub10).

En el Blitz, el triunfo fue para el GM José Martínez Alcántara (México), seguido por el GM Eduardo Iturrizaga y el FM Antonio Rupérez. Completaron el top‑5 los GM Ibragim Khamrakulov y Carlos Albornoz.

En el Open Internacional, Martínez Alcántara repitió victoria con 7 puntos, por delante de Lennis Martínez y Carlos Albornoz. La mejor jugadora femenina fue Lucía Sánchez Elena, mientras que los mejores clasificados locales fueron Luis Ángel García Chiverto, Aurelio Antón y Ernesto Ruiz.

