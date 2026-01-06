Ajedrez
José Martínez se adjudica el Torneo de Reyes de Ajedrez de Zamora
La competición contó con numerosos participantes, incluidos varios Grandes Maestros
J. B.
José Martínez Alcántara se alzó ganador del Torneo de Reyes disputado en Zamora, en una edición que reunió a jugadores nacionales e internacionales en sus tres competiciones: Infantil, Blitz y Open Internacional.
Participación, categorías y presencia destacada
El campeonato comenzó el pasado viernes con el Torneo Infantil, que reunió a 40 jugadores de categorías Sub14, Sub12 y Sub10. Por la tarde se celebró la primera edición del Blitz, con 100 participantes de nueve países y 25 titulados, incluidos nueve Grandes Maestros.
Ya el sábado, se disputó el XVI Open Internacional, prueba principal del evento, con casi 150 jugadores y representación de nueve federaciones, además de 30 titulados entre ellos diez Grandes Maestros. A las entregas de premios asistieron representantes institucionales como el diputado de Deportes Juan del Canto y el concejal Manuel Alexandre.
Ganadores y podios por categorías
En el Torneo Infantil, la victoria fue para Jana Zemler Hoppe, invicta con 6 puntos. El podio lo completaron Diego Campano y Lucas Marcos. Los campeones por categorías fueron: James Alejandro Rojas (Sub14), Miguel Nieto Tabera (Sub12) y David Presedo (Sub10).
En el Blitz, el triunfo fue para el GM José Martínez Alcántara (México), seguido por el GM Eduardo Iturrizaga y el FM Antonio Rupérez. Completaron el top‑5 los GM Ibragim Khamrakulov y Carlos Albornoz.
En el Open Internacional, Martínez Alcántara repitió victoria con 7 puntos, por delante de Lennis Martínez y Carlos Albornoz. La mejor jugadora femenina fue Lucía Sánchez Elena, mientras que los mejores clasificados locales fueron Luis Ángel García Chiverto, Aurelio Antón y Ernesto Ruiz.
- Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Un joven alistano de 'pura cepa', nuevo inspector jefe de la Policía de Fronteras
- La visita más esperada de la Navidad llega a Zamora
- El duelo tras la pérdida de un ser querido: cuando la Navidad se queda sin madre
- Un accidente deja dos mujeres heridas al colisionar un coche contra dos burros
- La cabalgata de los Reyes Magos de Zamora. Los detalles
- Todo listo para la cabalgata de Reyes Magos en Benavente