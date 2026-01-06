José Martínez se adjudica el Torneo de Reyes de Ajedrez de Zamora

José Martínez Alcántara se alzó ganador del Torneo de Reyes disputado en Zamora, en una edición que reunió a jugadores nacionales e internacionales en sus tres competiciones: Infantil, Blitz y Open Internacional.

Participación, categorías y presencia destacada

El campeonato comenzó el pasado viernes con el Torneo Infantil, que reunió a 40 jugadores de categorías Sub14, Sub12 y Sub10. Por la tarde se celebró la primera edición del Blitz, con 100 participantes de nueve países y 25 titulados, incluidos nueve Grandes Maestros.

Imagen del Torneo de Reyes de Ajedrez. / Cedida

Ya el sábado, se disputó el XVI Open Internacional, prueba principal del evento, con casi 150 jugadores y representación de nueve federaciones, además de 30 titulados entre ellos diez Grandes Maestros. A las entregas de premios asistieron representantes institucionales como el diputado de Deportes Juan del Canto y el concejal Manuel Alexandre.

Ganadores y podios por categorías

En el Torneo Infantil, la victoria fue para Jana Zemler Hoppe, invicta con 6 puntos. El podio lo completaron Diego Campano y Lucas Marcos. Los campeones por categorías fueron: James Alejandro Rojas (Sub14), Miguel Nieto Tabera (Sub12) y David Presedo (Sub10).

En el Blitz, el triunfo fue para el GM José Martínez Alcántara (México), seguido por el GM Eduardo Iturrizaga y el FM Antonio Rupérez. Completaron el top‑5 los GM Ibragim Khamrakulov y Carlos Albornoz.

En el Open Internacional, Martínez Alcántara repitió victoria con 7 puntos, por delante de Lennis Martínez y Carlos Albornoz. La mejor jugadora femenina fue Lucía Sánchez Elena, mientras que los mejores clasificados locales fueron Luis Ángel García Chiverto, Aurelio Antón y Ernesto Ruiz.