Oji, entrenador del CD Villaralbo: "El triunfo ante Colegio Diocesanos consolida nuestro trabajo"

Víctor Martín "Oji", técnico del CD Villaralbo, valoró el último triunfo del cuadro azulón en campo de Colegio Diocesanos como "un triunfo que consolida el buen trabajo" de su plantilla a lo largo de las últimas semanas de entrenamiento.

Un partido al límite

El entrenador, satisfecho con la primera victoria de 2026, reconoció que el partido resultó duro. "Nos llevaron al límite, tanto mental como físicamente. Es un rival que compite muy bien", aseguró el técnico, considerando que su equipo mereció "una renta mayor" al paso por vestuarios en Ávila.

Cambio de guion con el 0-2

Tras el 0-2, sin embargo, Oji reconoció que el encuentro cambió de guion: "A raíz del segundo gol se nos embotellaron y nos costó mucho pisar campo rival. Pero supimos sufrir".

El CD VILLARALBO CELEBRA EL TRIUNFO EN AVILA / Cedida

Para Oji, esa capacidad para resistir dice tanto del equipo como los números: en los últimos cinco partidos, el CD Villaralbo presenta registros de play-off; en los últimos diez, es el conjunto menos goleado de la categoría. De ahí su posición en la tabla tras un mal inicio de liga.

Un paso adelante

El entrenador se mostró especialmente orgulloso del grupo: "Trabajamos muy bien durante la semana. Al principio de temporada ese trabajo no se veía reflejado en los resultados, pero ahora sí hemos dado un paso adelante".

Aun así, mantiene los pies en el suelo: "en el momento que saquemos pecho, nos lo van a partir. No hemos conseguido nada más que encadenar una dinámica muy positiva".

Ganar en casa

Por último, Oji puso ya su mirada en el próximo encuentro del CD Villaralbo y en ganar como local en "Los Barreros". "“Le debemos una victoria a la afición", apuntó, deseando que sus jugadores mantengan el nivel exigido en Ávila ante el CD Mirandés "B".