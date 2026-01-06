Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La ilusión vence al frío para recibir en Zamora a los Reyes MagosLa luz de Oriente ilumina Toro durante la CabalgataTalanqueiras y Visparras alegran San Martín de CastañedaBenavente abraza la llegada de los Reyes Magos
instagramlinkedin

Balonmano

El Balonmano Zamora disfruta de su mejor presente: Un futuro cargado de ilusión gracias a su cantera

El Balonmano Zamora, con trece equipos federados este curso, abre 2026 centrado en continuar su trabajo con las categorías inferiores, buscando mejorar su amplia cantera que vuelve a dar buenos resultados

Foto de familia de los equipos federados del Balonmano Zamora para la temporada 2025-2026.

Foto de familia de los equipos federados del Balonmano Zamora para la temporada 2025-2026.

Carlos Toyos

Zamora

Un buen puñado de niños y niñas zamoranas amanecerán hoy, día de Reyes, recibiendo como regalo unas zapatillas o un balón de balonmano. Quizá una camiseta del Caja Rural BM Zamora, para los más afortunados. No en vano, el Balonmano Zamora cuenta con una extensa cantera a la que muchos jóvenes locales pertenecen. Unas categorías inferiores que son el futuro del club y, a su vez, el verdadero presente en el día de hoy para la entidad en el 25 aniversario de su fundación.

Moralejo Selección BM Zamora de Segunda Nacional. | BALONMANO ZAMORA

Moralejo Selección BM Zamora de Segunda Nacional. | BALONMANO ZAMORA

Este curso, el Balonmano Zamora cuenta con 13 equipos federados y todos ellos posaron con orgullo en el centro de la capital del Duero a la que defienden sobre los terrenos de juego.

Noticias relacionadas y más

Un grupo de jóvenes llamados a ser el porvenir de los "Guerreros de Viriato" que ya está dando sus frutos, tanto con la presencia de un buen puñado de zamoranos en el primer equipo de la entidad como con la llamada a las selecciones territoriales de cinco de los canteranos. Representación que, en el CESA de 2026, está dejando muestras de su calidad y de un futuro prometedor a cumplir en los "Guerreros de Viriato".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents