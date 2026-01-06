El Balonmano Zamora disfruta de su mejor presente: Un futuro cargado de ilusión gracias a su cantera

Un buen puñado de niños y niñas zamoranas amanecerán hoy, día de Reyes, recibiendo como regalo unas zapatillas o un balón de balonmano. Quizá una camiseta del Caja Rural BM Zamora, para los más afortunados. No en vano, el Balonmano Zamora cuenta con una extensa cantera a la que muchos jóvenes locales pertenecen. Unas categorías inferiores que son el futuro del club y, a su vez, el verdadero presente en el día de hoy para la entidad en el 25 aniversario de su fundación.

Moralejo Selección BM Zamora de Segunda Nacional. | BALONMANO ZAMORA

Este curso, el Balonmano Zamora cuenta con 13 equipos federados y todos ellos posaron con orgullo en el centro de la capital del Duero a la que defienden sobre los terrenos de juego.

Un grupo de jóvenes llamados a ser el porvenir de los "Guerreros de Viriato" que ya está dando sus frutos, tanto con la presencia de un buen puñado de zamoranos en el primer equipo de la entidad como con la llamada a las selecciones territoriales de cinco de los canteranos. Representación que, en el CESA de 2026, está dejando muestras de su calidad y de un futuro prometedor a cumplir en los "Guerreros de Viriato".