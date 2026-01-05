Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora tras ganar en Melilla: "Es una gran victoria en una pista difícil"

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora, estaba contento tras la victoria de su equipo en Melilla. Un triunfo logrado "en una pista muy complicada", de ahí su gran valor; pero que también deja en el entrenador un sabor agridulce debido a algunos fallos que se cometieron durante la contienda.

Contento por el triunfo

"Estoy muy contento con este resultado porque es una victoria súper importante, más aún en Melilla; una de las pistas más difíciles de la categoría donde nos hemos medido a todo un equipazo", comentó Pérez tras el encuentro que abre con alegría el año 2026 para la formación naranja. Sin embargo, el técnico aseguró no estar del todo satisfecho con el partido de las suyas.

"El peor partido", por algunos momentos

Según la opinión de Pérez, el Recoletas Zamora firmó "creo, el peor partido de la temporada hasta ahora". Una afirmación dura que argumentó al explicar: "quitando algunos minutos del tercer cuarto, donde hemos estado bien, se cometieron muchos errores que acabaron en canastas por detalles tontos".

Algo que su equipo no debe permitirse, como ya ha dicho otras veces.

Melilla - Recoletas / FEB

Buena defensa y buenas sensaciones

Pese a todo, Raúl Pérez no restó mérito al trabajo de las jugadoras naranjas en Melilla: "Pese a eso, el scouting fue muy importante y la defensa ha estado espectacular, especialmente en el último cuarto; además, acabamos con sensaciones muy buenas a nivel colectivo, con un ataque que siempre encontró ese pase extra y demostró no ser egoísta, buscando que la compañera sume".

Mención especial para Davinia

Si bien el técnico del Recoletas Zamora se mostró más que satisfecho con el rol de todas sus jugadoras, quiso tener una "mención especial", para Davinia Ángel. "Hoy ha hecho un partidazo y estamos muy contentos por ello. No le estaban saliendo las cosas y es importante para ella una actuación como la de hoy", apuntó.

Objetivo: Recuperar jugadoras

Por último, Pérez señaló que el Recoletas Zamora se pondrá ya al trabajo y que su mejor regalo de Reyes sería "recuperar a todas las jugadoras". Un deseo que pasa por la vuelta de Florencia Niski que, según indicó, "quizá esté para esta semana".

Mientras, el técnico agradeció "el esfuerzo de la cantera, júniors y cadetes", cuya participación para preparar los encuentros ante las bajas volvió a ser fundamental.