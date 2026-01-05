Papel de los zamoranos en la tercera jornada del CESA 2026: Victoria para los infantiles y digna derrota para los cadetes

Los representantes del Balonmano Zamora en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas saldaron la tercera jornada del torneo, disputada este lunes en suelo catalán, nuevamente con un cara y cruz. En esta ocasión, con los infantiles logrando un contundente triunfo y los cadetes cayendo ante el potente combinado anfitrión.

Los infantiles avanzan en la Copa de España con paso firme

Tras perder la opción de ascenso al Campeonato de España ante la selección de Cantabria, el combinado infantil de Castilla y León recuperó ayer el paso con una contundente victoria ante Extremadura. Un triunfo por 41-25 que permite abrir con buen pie la segunda fase al plantel castellanoleonés.

De nuevo, goles pistacho

Como ha sido ya tónica desde el inicio del CESA 2026, los canteranos del Balonmano Zamora tuvieron un papel relevante en el triunfo de su selección. Esta vez, tres fueron los goles con sello pistacho (2 de Yago Mazón y uno de Fermín Cabrero), mientras que Héctor Pérez no anotó esta vez.

Los cadetes caen ante el favorito

Por su parte, la selección cadete de Castilla y León apuró su búsqueda del liderato en el Grupo B ante la selección de Cataluña, una de las favoritas al título nacional.

Rodrigo Bores y Aitor Alonso. / Cedida

El esfuerzo del combinado regional no tuvo éxito como evidenció el 40-29 que reflejó el marcador final.

Buen papel de los "Guerreros de Viriato"

Una vez más, los zamoranos Rodrigo Bores y Aitor Alonso tuvieron notable participación con Castilla y León, siendo Alonso autor de uno de los goles del equipo castellanoleonés, mientras que Bores (muy marcado) no pudo anotar en el único intento que tuvo ante el arco catalán.

Cuarta jornada intensa para los zamoranos

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas continuará este martes con una nueva jornada para los cinco zamoranos en liza. Los infantiles tendrán un difícil envite frente al combinado de País Vasco en busca de las semifinales de la Copa de España; los cadetes, intentarán iniciar la segunda fase