Fútbol
Jaime Sancho, jugador del Zamora CF: "Lo mejor de todo fue el resultado, ahora hay que mirar adelante"
"Lo único que le pido a los Reyes Magos es que el equipo siga en esta línea", comentó el rojiblanco
El Zamora CF abrió el año con una victoria de oficio ante el Arenas de Getxo (1‑0) en el Ruta de la Plata, un triunfo sostenido por el gol de Jaime Sancho, que volvió a ser determinante en un partido áspero, marcado por el frío y por la necesidad de sumar. El propio jugador rojiblanco reconoció tras el encuentro que la formación rojiblanca había logrado “lo que se buscaba, que son los tres puntos en esta dinámica”, satisfecho por mantener el paso firme en la parte alta.
Lo mejor, el resultado
El extremo, reconvertido de nuevo en carrilero, admitió que el duelo no fue sencillo ni para las piernas ni para la cabeza: “Hacía muchísimo frío, es una dificultad, pero entras en calor. Lo mejor de todo es el resultado y mirar para adelante”. El Zamora afrontará ahora un derbi atractivo, otro examen para medir su solidez.
Un gol extraño
Sancho firmó el único tanto del partido en una acción que no estuvo exenta de polémica por una posible mano en el control. El jugador restó importancia a la jugada y admitió no saber cómo se efectuó el control.
“Tengo que ver la jugada repetida. Ha sido muy rápido y creo que tocó en el defensor antes, por lo que no sé bien qué pasó. Creo que me da en la cabeza y, luego, en el hombro después de tocar en él", comentaba sobre el lance, señalando que si fue mano o no "es ya cosa del árbitro". "Lo importante es que suba al marcador y ayude a ganar”, subrayó.
El buen momento de Sancho
El gol, más allá del debate, refuerza el buen momento de Sancho, muy satisfecho con su rendimiento y deseoso de seguir aportando al equipo.
“A todo jugador de arriba le gusta hacer números, aunque ahora esté un poquito más abajo. Ojalá sea uno de muchos con esta camiseta”, indicó al respecto.
Nueva posición, misma entrega
El técnico, Óscar Cano, destacó su profundidad y su capacidad para adaptarse a una posición exigente (carrilero) minutos antes de que Sancho apareciera en rueda de prensa. Un rol que asume con naturalidad: “estoy aquí para jugar donde el míster considere. Tengo que defender más, estoy aprendiendo, pero mientras sea para ayudar al equipo, yo feliz”.
Un regalo de Reyes claro
Por último, con los Reyes a la vuelta de la esquina, el rojiblanco no pidió nada material. Su deseo fue sencillo y, seguramente, compartido por la afición.
"Lo único que pido es seguir en esta línea, que sigan cayendo los buenos resultados y licencia para soñar”, concluyó.
