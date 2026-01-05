Las entradas del Unionistas de Salamanca - Zamora CF están ya a la venta: Así puedes hacerte con una

El Zamora CF cerrará la primera vuelta de su calendario en Primera RFEF el próximo domingo frente a Unionistas de Salamanca en el Estadio Municipal Reina Sofía. Un choque para el que se pondrán este lunes ya entradas a la venta, un total de 588 localidades que la entidad salmantina ha cedido al club rojiblanco.

Casi 600 entradas facilitadas

Según ha detallado el Zamora CF, de cara al duelo del domingo a las 16.00 horas, el Unionistas de Salamanca ha facilitado 588 localidades en Tribuna Este, la zona habitualmente destinada a la afición visitante en campo de los charros, para su venta anticipada.

A la venta desde el lunes 5 de enero

La venta de esas entradas arranca hoy, lunes 5 de enero, pudiéndose adquirir únicamente en la tienda oficial del Zamora CF. Establecimiento sito en la Calle Pelayo 8 con horario de lunes a viernes de 10.00 a 13.45 horas y de 17.00 a 19.45 horas, estando cerrado el día 6 de enero por motivos obvios.

Imágenes del partido entre el Zamora CF y el Arenas de Getxo. / José Luis Fernández

Procedimiento de venta

El procedimiento por el que ha optado el Zamora CF para la venta de entradas es el siguiente:

Prioridad para los socios: Todo abonado del Zamora CF podrá adquirir desde hoy hasta el jueves 8 de enero una entrada presentando su carné. Se venderá una única entrada por persona.

Venta al público general: A partir del viernes nueve de enero, las localidades restantes, estarán a la venta para el resto de aficionados zamoranos.

Coste de las entradas

En cuanto al coste de las entradas para el primer duelo lejos del Ruta de la Plata de 2026, el Zamora CF ha concretado los siguientes precios:

Entrada general para adultos: 15 euros.

Entrada infantil (de 3 a 15 años): 5 euros.

Cabe destacar que las entradas solo se podrán abonar en efectivo.

En busca de apoyo para alcanzar el play-off

Por último, el Zamora CF instó a la afición a acompañar al equipo en este importante desplazamiento, buscando contar con el máximo apoyo posible para alargar la buena racha de resultados y buscar cerrar la primera vuelta del torneo en puestos de play-off. Zona que está matemáticamente al alcance de la plantilla de Óscar Cano.