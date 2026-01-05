La venta anticipada de entradas del Unionistas de Salamanca - Zamora CF, todo un éxito: Ya están agotadas

El Zamora CF cerrará la primera vuelta de su calendario en Primera RFEF el próximo domingo frente a Unionistas de Salamanca en el Estadio Municipal Reina Sofía. Un choque que ha levantado gran interés en la parroquia zamorana como ha quedado claro en la venta anticipada de entradas.

Más de medio millar de entradas cedidas

El Zamora CF detalló ,a través de sus redes sociales, que Unionistas de Salamanca le había facilitado 588 localidades en Tribuna Este, la zona habitualmente destinada a la afición visitante, para su venta anticipada.

Imágenes del partido entre el Zamora CF y el Arenas de Getxo. / José Luis Fernández

El lote parecía bastante amplio y el Zamora CF se disponía a venderlo a lo largo de la semana en la tienda oficial del club sita en Calle Pelayo. Pero no ha durado ni un día.

Respuesta masiva de la afición del Zamora CF

La respuesta de los abonados, que tenían prioridad para hacerse con las localidades a la venta presentando el carné, fue inmediata y masiva. A pesar de otorgarse una única entrada por socio, al cierre de horario de la tienda oficial del Zamora CF, las 588 entradas se habían "evaporado".

Razones del "Sold out"

Al final, los atractivos precios de las entradas, con un coste de 15 euros para los adultos y solo 5 por una entrada infantil (de 3 a 15 años); y la dinámica positiva de los rojiblancos, que encaran el choque de este domingo a las 16.00 horas a un único punto de los puestos de "play-off", impulsó que el Zamora CF acabara la tarde colgando el cartel de "entradas agotadas".

La afición rojiblanca, dispuesta a pasar por taquilla

Así pues, y sin opción para que los no abonados tuvieran ocasión el viernes de hacerse con alguna de estas localidades, se prevé un apoyo masivo para el Zamora CF en su duelo frente a Unionistas. Un respaldo que será mayor a las entradas cedidas, pues muchos aficionados tienen pensado pasar por taquilla en Salamanca.