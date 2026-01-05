Tenis
Claudia Alonso levanta el Trofeo de Reyes de Zamora
La tenista local se impuso a la también zamorana Henar Cañizares en una intensa final Absoluta femenina que concluyó con un marcador de 7-5, 6-1
Claudia Alonso se convirtió ayer en la nueva campeona del Trofeo de Reyes de tenis en Zamora, superando en la gran final Henar Cañizares. El partido entre las dos tenistas zamoranas fue intenso, y estuvo mucho más reñido de lo que puede parecer viendo solo el marcador. De hecho fue Henar quien comenzó ganando 3-5 y 4-1, pero Claudia Alonso logró remontar para apuntarse el primer set. Ya en el segundo, impulsada por la remontada, Claudia Alonso dominó para llevarse el título en las pistas de la Ciudad Deportiva de la capital. Fueron las únicas jugadoras locales que llegaron a la final de una competición que cumplió con las expectativas. Desde la organización se mostraron satisfechos por el número de jugadores y el nivel presentado, dejando como "debe" el poder contar con más tenistas de la provincia y sacar más cuadros femeninos.
En cuanto al resto de ganadores, en Alevín el ganador fue Gonzalo Garnacho, que se impuso en la final a Martín Sierra (6-1, 6-2); en Infantil Javier Viñas ganó a Jorge Antón (6-2, 7-5); en Cadete el vencedor fue Leandro Romero que se impuso a José Sánchez (6-3, 6-0); en Absoluto masculino el título fue para Jesús Pardo que se llevó la final ante Ignacio Paunero (6-2, 6-1), para acabar con el cuadro de veteranos en el que venció Enrique Dueñas tras superar en el último partido a Luis Carrero (6-1, 6-4).
