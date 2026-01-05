Los cadetes del Balonamno Zamora logran su primer triunfo en el CESA 2026 con Castilla y León

Los cinco jugadores que representan al Balonmano Zamora en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas que se está disputando en tierras catalanas corrieron ayer la misma suerte que en la apertura del torneo, pero con suerte inversa. En esta ocasión, fueron los cadetes pistacho los que se alzaron con el triunfo y, por su parte, los infantiles cayeron derrotados en su segundo encuentro con Castilla y León.

Los cinco canteranos del Balonmano Zamora convocados por Castilla y León para el CESA 2026. / Balonmano Zamora

Los cadetes se reivindican

El combinado cadete castellanoleonés, con Rodrigo Bores y Aitor Alonso en sus filas, se resarció ayer de la derrota por la mínima ante Comunitat Valenciana con un claro triunfo (32-28) ante la selección de Navarra.

Importante aportación pistacho

A esta importante victoria contriyó con cuatro goles Bores, siendo uno de los más destacados de su equipo. Una aportación que, junto al buen papel de Alonso, permite al equipo de Castilla y León encarar en buena tónica el duelo ante la selección anfitriona.

Los infantiles pierden el liderato de su grupo

Las buenas noticias quedaron ahí en la segunda jornada, ya que la selección infantil cayó derrotada ante su homónimo cántabro por 27-17 y finalizó segunda de grupo.

Los zamoranos cumplieron

A pesar del gran triunfo firmado en la primera jornada, y pese a los tantos de Héctor Pérez (2) y Fermín Cabrero (1) o el buen hacer de Yago Mazón, el bloque regional perdió el liderato de su grupo a manos de un equipo que también ganó a Islas Baleares y aseguró su intento por promocionar a la Copa España.