El Zamora CF busca ante el Arenas de Getxo el primer botín del año

El fútbol regresa esta tarde (16.30 horas) al Ruta de la Plata y lo hace con un Zamora CF que quiere recibir por adelantado su primer regalo de Reyes, que no es otro que los tres puntos en juego. Tras un parón obligado por las vacaciones de Navidad, el equipo rojiblanco retoma la competición con el deseo de empezar el mes de enero con buenas sensaciones y de continuar con la misma dinámica positiva con la que cerraron 2025, siendo uno de las plantillas más en forma junto con el Tenerife. Con este reto de alargar la buena racha y asaltar más pronto que tarde los puestos de play-off, los de Óscar Cano se preparan para recibir a un Arenas de Getxo que, en palabras del técnico de los zamoranos, "juega muy bien al fútbol y tiene gente muy desequilibrante arriba". Con esta primera definición, el granadino quiere huir de la confianza que puede dar el saber que el Arenas es el peor visitante del grupo, con tan solo 4 puntos sumados lejos de su feudo, y se mostró convencido de que será un rival "que nos va a poner en aprietos y nos va a hacer un partido muy complicado, porque repito, no es un oponente que preveamos que va a venir a encerrarse".

El river que se espera

Todo lo contrario, auguró el míster rojiblanco, "va a venir a proponer porque tiene jugadores para ello. Va a venir un equipo que mete muchos jugadores por delante de la pelota, viene un equipo que cada vez que puede inicia en corto, que se junta, que progresan todos juntos, que una vez que han progresado tienen jugadores muy desequilibrantes, que están en un muy buen momento y que nos va a poner, repito, las cosas muy apretadas. Vamos a tener que hacer muchas y muy buenas cosas si queremos sacar el partido adelante", insistió el responsable de banquillo del Zamora CF. Con este aviso, Cano pedirá a los suyos el máximo esfuerzo sobre el césped, aunque todavía es una incógnita el once que pondrá en juego teniendo disponibles a todos sus hombres tras la recuperación de Loren Burón y Álvaro Romero.

No obstante, todo hace pensar que el andaluz apostará por un equipo titular conservador, sin grandes revoluciones y que mantendrá vigente el objetivo de ser protagonista con el balón, presionar y dejar pocos espacios a un contrario que llega al Municipal rojiblanco en la mitad de tabla con 21 puntos en su casillero.

El rival espera un partido muy complicado

También durante la semana ha hablado el entrenador del Arenas, que espera un partido "dificilísimo" en la capital del Duero. "El Zamora es un equipo al que todos en verano veían como candidato al ascenso. Manejan un buen presupuesto y tienen jugadores de nivel medio-alto de la categoría". Asimismo, destacó, además del nivel colectivo, las individualidades de calidad que existen en el Zamora como Eslava, Kike Márquez, que es el más determinante, Loren..., sin olvidar tampoco el orden que mantienen desde atrás. Con todo, Jon Erice augura un partido abierto en el que los suyos tratarán de evitar sorpresas con el objetivo de aguar la primera fiesta del año al Zamora CF.